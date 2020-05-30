Мальдивы откроются для туристов уже в июне

Алексей Вольцев

Мальдивы разработали новые правила приема туристов с обязательным тестированием на COVID-19. Обозначены и сроки открытия для частных самолетов и супер-яхт – для них острова будут открыты уже в июне. Цена такого отдыха, впрочем, будет «не для всех». Но далее обещают и открытие коммерческих рейсов.

Правительство Мальдив утвердило «Руководство по безопасному туризму», регулирующее работу курортов и правила тестирования прибывающих в страну туристов, сообщает офис по туризму Мальдивских островов в России.

Согласно планам, Мальдивы будут открыты для супер-яхт и частных самолетов уже в июне. Посадочный сбор для частного самолета составит 50 тыс. долларов США (плюс к стоимости самого перелета), взнос с яхты — 10 тыс. долларов.

«Также к июню страна начнет принимать коммерческие рейсы», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что всем прибывающим туристам будет по прибытии делаться тест на COVID-19.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ОТДЫХАТЬ?

Туристы смогут отдыхать только в отелях со специальной курортной лицензией нового типа. Курортные лицензии будут выдаваться только отелям, отвечающим определенным требованиям. Так лицензированные курорты должны будут зарезервировать 10% номеров для возможной изоляции гостей. Весь персонал должен будет использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфекции.

Лицензированный курорт должен быть готов в любой момент ввести карантинный режим и обладать достаточным количеством СИЗ. Курорт также должен будет иметь врача и медсестру с соответствующей сертификацией.

Размер платы за лицензию пока не определен, но будет обсуждаться в ближайшее время уполномоченными органами.

ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ В ОТЕЛЬ

По прибытии на курорт отдыхающие сразу следуют в свои номера, их багаж должен быть продезинфицирован до доставки в номера.

При размещении гости курорта должны контактировать с минимальным количеством персонала и находиться от сотрудников курорта на расстоянии не менее 1 метра.

Все прибывающие на курорт должны будут находиться в своих номерах до тех пор, пока не будут получены результаты PCR-теста на COVID-19, сделанного по прибытии. О сроках изготовления результатов теста пока не сообщается.

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ОСТРОВАМИ

Согласно «Руководству», для перевозок должны использоваться воздушные и морские суда, подготовленные с учетом стандарта безопасности и обеспеченные полицейским надзором. При этом морские и воздушные транспортные средства должны резервировать свободные места для возможной изоляции пассажиров.

Все пассажиры при трансфере должны будут соблюдать масочный режим и во время полета придерживаться правила соблюдения дистанции в 1 м.