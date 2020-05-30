Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7

Лидия Мартынова

Канцлер Германии Ангела Меркель благодарна американскому лидеру Дональду Трампу за приглашение в Вашингтон на саммит G7, но пока не дала свое согласие на очную встречу в рамках этого мероприятия. Об этом сообщает газета Politico.

По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайбера, немецкий канцлер не может согласиться на личное участие в мероприятии, «на поездку в Вашингтон» в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.

Напомним, власти США из-за распространения коронавируса перенести саммит на конец июня и планируют, что все лидеры соберутся на очную встречу.