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Меркель отказалась ехать на G7 к Трампу и поспорила с ним из-за “Северного потока-2“

Меркель отказалась ехать на G7 к Трампу и поспорила с ним из-за “Северного потока-2“

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение Дональда Трампа принять участие в саммите G7, который президент стремится изобразить как символ возвращения к нормальной жизни после коронавирусного кризиса.

Канцлер в телефонном разговоре поблагодарила президента Трампа за его приглашение в Вашингтон, но заявила, что на сегодняшний день, учитывая общую пандемическую ситуацию, она не может согласиться на свое личное участие в саммите “Большой семёрки“, - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Во время беседы двух лидеров возникли разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод Nord Stream 2 между РФ и ФРГ, а также была затронута тема отношений с Китаем. Ни Вашингтон, ни Берлин пока никак не прокомментировал эту информацию.

Официальные лица, осведомленные о трансатлантических обсуждениях, сказали, что Трамп был в ярости из-за нежелания Меркель присутствовать на саммите, и в четверг позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону в плохом настроении.

Отказ немецкого канлера лично присутствовать на саммите рискует сорвать попытки Трампа представить собрание как знаковый момент, проводящий линию под блокировками и запретами на поездки, введенными для борьбы с пандемией коронавируса, пишет “Politico“.

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По материалам: u-f.ru

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