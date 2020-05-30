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МИД РФ назвал условие возобновления туристических поездок в Турцию

МИД РФ назвал условие возобновления туристических поездок в Турцию

Внешнеполитическое ведомство России опубликовало обзор планов различных государств по снятию ограничений, введенных из-за ситуации с пандемией. В документе названо условие по возвращению туризма в Турцию.

На брифинге в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в министерство поступает большое количество обращений от граждан, которые ранее планировали выезд за рубеж с туристическими, деловыми или гуманитарными целями. Дипломат пообещала опубликовать на сайте МИД обзор намерений различных стран мира о снятии ограничений и об облегчении режима пересечения границ.

Такой материал опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. С первых строк заявлено: о конкретных сроках «открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях» пока говорить рано, так как «угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена». 

По оценке МИД РФ, «решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом».


НАЗВАНО УСЛОВИЕ ПО ТУРЦИИ

Некоторые надежды россиянам провести отпуск за рубежом дипломаты все-таки оставили.  Так согласно разъяснениям МИД РФ, «отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов».

Напомним, сегодня в Турции уже назвали первые 12 отелей, получившие сертификаты от Минтуризма на работу в новых условиях. Скорее всего, полагают эксперты, сертификация всего отелей Антальи пройдет в течение июня-июля.

Интересно, что это единственное государство во всем документе, по вопросам отдыха наших граждан в котором прописано конкретное условие.


ГРЕЦИЯ, КИПР, БОЛГАРИЯ

Что касается Греции, то, как выразился МИД РФ, открытие ее «внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где острота ситуации с коронавирусом снижается».

Есть осторожный оптимизм и по Кипру. Россия пока не вошла в список 19 стран, въезд гражданам которых разрешен на Кипр на текущий момент. «В отношении России ситуация может проясниться во второй половине июня», - сообщают в МИД РФ.    

По информации внешнеполитического ведомства, с Болгарией восстановление турпотока из России до настоящего времени не обсуждалось.


ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ И ВЕНГРИЯ – ДАЛЕКИ, ПО ПРИБАЛТИКЕ ШАНСОВ БОЛЬШЕ

Как считают в министерстве, «при благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС».

При этом в МИД подчеркивают, что в случае Австрии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно.

Более оптимистична ситуация со странами Балтии. «Возможные шаги в сторону снятия ограничений для въезда россиян с туристическими целями на территории Латвии, Литвы и Эстонии будут зависеть от стабилизации ситуации с распространением пандемии COVID-19 как в самих прибалтийских государствах, так и в России», - отмечают в МИД РФ.


НЕТ ОСОБЫХ ПЕРСПЕКТИВ ПО ЮВА, АФРИКЕ И КАРИБАМ

Пока нет перспектив по открытию границ Китая, Индии. Не радужная ситуация и по странам Юго-Восточной Азии (включая Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд). «Отсутствие регулярного международного, а в некоторых случаях и внутреннего, авиасообщения также исключает возможность возобновления в ближайшей перспективе туристических обменов», - сообщают в МИД.

У российских дипломатов нет информации об открытии границ для иностранных туристов правительствами Индии, Непала и Шри-Ланки. По оценке МИД РФ, открытие границ африканскими странами (Кения, Маврикий и Занзибар) для российских граждан также является «маловероятным». Схожая ситуация, по мнению МИД, и в странах Латинской Америки: Кубе, Доминиканской Республике, Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине и Ямайке.

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По материалам: atorus.ru

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