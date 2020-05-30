Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня
Сегодня, 12:42 Анастасия Иванова
Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 30 мая - 11 июня.
На 30 мая планируются рейсы Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Лондон — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Екатеринбург— Новосибирск, Нью-Йорк — Ростов-на-Дону — Махачкала, Бейрут — Краснодар, Кишинев — Москва. 31 мая ожидаются перелеты Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины— Москва, Бишкек — Новосибирск. 1 июня россияне вернутся домой маршрутами Каракас — Ла-Романа — Москва, Мадрид— Москва.
По материалам: ria.ru