Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году

Алексей Вольцев

После регистрации в Минюсте России в силу вступят приказы Минпросвещения России о выдаче аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов и особенностях проведения государственной итоговой аттестации в этом году, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В этом году ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании.

В соответствии с приказом аттестат об основном общем образовании и приложение к нему получат выпускники 9-х классов российских школ, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Аттестат с отличием выдается выпускникам, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему получат выпускники, завершившие обучение по образовательным программам среднего общего образования с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачет» за итоговое сочинение (изложение). Аттестат с отличием выдается выпускникам 11-х классов, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).

Выпускники могут получить аттестаты лично, по доверенности, а также по почте. Кроме того, после обращения выпускника в образовательную организацию ему отправят скан-копию оригинала аттестата по электронной почте.