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Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться

Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Американские компании отчитались о рекордном снижении прибыли в первом квартале. Показатели рухнули до значений кризисного 2009 года. Ситуация критическая: на рынке акций надулся пузырь хуже доткомов, предупредила одна из ведущих инвесткомпаний. Аналитики ждут волны банкротств и обвала фондового рынка.

Впереди банкротства и дефолты

В первом квартале операционная прибыль компаний из S&P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.


"Это антирекорд с кризисного 2009 года", — констатировал главный экономист инвестиционной компании Alliance Berstein Джозеф Карсон.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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