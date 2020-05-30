Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться

Алексей Вольцев

Впереди банкротства и дефолты

Американские компании отчитались о рекордном снижении прибыли в первом квартале. Показатели рухнули до значений кризисного 2009 года. Ситуация критическая: на рынке акций надулся пузырь хуже доткомов, предупредила одна из ведущих инвесткомпаний. Аналитики ждут волны банкротств и обвала фондового рынка.

В первом квартале операционная прибыль компаний из S&P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.

"Это антирекорд с кризисного 2009 года", — констатировал главный экономист инвестиционной компании Alliance Berstein Джозеф Карсон.