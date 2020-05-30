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Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора

Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Токарев занимает пост замминистра транспорта, курирующего железные дороги, с ноября 2018 года. Росжелдор возглавлял Владимир Чепец.

"Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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