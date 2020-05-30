«На Красную площадь попадут не все»: Собянин рассказал, как пройдёт парад Победы

Вадим Карасев

Мэр российской столицы Сергей Собянин разъяснил, что на парад Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади, свободного доступа не будет.

Градоначальник отметил, что ранее на парад Победы 9 мая приходили по пригласительным билетом, но в этом году обстановка из-за пандемии складывается сложная, поэтому на мероприятие попадут не все.

Собянин добавил, что в Москве уже все готово к проведению предварительных репетиций парада.

Ранее глава российского государства Владимир Путин назначил проведение парада Победы 24 июня. В Москве утром в 10.00 по Красной площади проедет военная техника, а вечером в 22.00 часа будут запущены артиллерийские салюты.

Уже известно, что в Москву на мероприятие, посвящённое 75-летию Победы над фашизмом, дали согласие приехать лидеры Молдавии, Казахстана, Сербии и Киргизии, а также приглашение подтвердил и Махмуд Аббас,

глава Палестины

Акция Бессмертный полк прошла по всей России в онлайн-формате из-за коронавируса. Путин предложил провести это мероприятие 26 июля, если ситуация с коронавирусом нормализуется, сообщает РИА Новости.

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