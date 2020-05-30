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На Кубе не будет карантина и масочного режима для туристов

На Кубе не будет карантина и масочного режима для туристов

Об этом сообщил в ходе онлайн-марафона Coral Travel «Вокруг света за 180 минут» Хуан Карлос Эскалона, советник посольства Республики Куба по вопросам туризма. Какие курорты откроются на Кубе первыми – читайте в нашем материале.

«Этим летом курорты Кубы, которые, предположительно, откроются в середине июня, будут работать только для кубинцев – до тех пор, пока не будет открыто авиасообщение с ключевыми рынками», - сообщил г-н Эскалона.

По его словам, сейчас идет активная подготовка курортов к полноценной работе: в частности, проходит реновация отелей и восстановление песчаной полосы пляжей в Варадеро.

Напомним, Куба закрыла свое воздушное пространство в апреле этого года, запрет продлен до 1 июля. Если запрет на международное авиасообщение властями острова будет снят, пишут СМИ США, то, как предполагается, первыми на Кубу смогут прилететь граждане Канады и США.

Что касается России, которая показала рекордный объем прибытий туристов на Кубу в феврале-марте, то здесь дело сейчас за решениями российских властей по возобновлению международного сообщения.

Как рассказал Хуан Карлос Эскалона, первыми откроются отели на островных курортах Кубы – Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коко: из-за изолированного расположения здесь легче всего соблюсти безопасные протоколы обслуживания.

«Для иностранных туристов на Кубе не будет 15 дневного карантина. В каждом отеле будет медпункт с врачом и медсестрой, 2 раза в день (перед завтраком и ужином) гостям будет проводиться те температурный скрининг. В отелях Кубы также не будет масочного режима – ни для туристов, ни для персонала, однако анимационные мероприятия будут ограничены во избежание скопления людей», – сообщил Хуан Карлос Эскалона.

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По материалам: atorus.ru

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