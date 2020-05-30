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На Вислинской косе президента Польши встретили баннером «Деньги в грязь»

На Вислинской косе президента Польши встретили баннером «Деньги в грязь»

Активисты экологического движения провели пикет на Вислинской косе в том момент, когда туда приехал президент Польши Анджей Дуда поддержать рытьё канала сквозь уникальный природный объект.

Экологи-общественники из «Лагеря Вислинской косы» растянули транспаранты с надписями:

«Расточительство». «Больницы — не канал», «Деньги в грязь».

Зелёные не согласны с разрушением природы, протестуя против «бессмысленных инвестиций в этот красивый и ценный район». Официальные СМИ Польши «не заметили» акцию протеста, публикуя лишь выступление Анджея Дуды на берегу Балтийского моря. Заявив, что «мы — амбициозны как нация», польский президент сказал:

«Канал судоходства на Вислинской косе направлен на укрепление суверенитета, независимости и свободы Польши. Нам больше не придется просить русских о возможности коммуникации в Вислинском заливе через Пилавский пролив. У нас будет свой собственный проход, который мы будем делать».

ИА Newstes дополняет, что на самом деле канал через Вислинскую косу имеет исключительно военную цель, поставленную Варшаве Пентагоном. Канал необходим американцам, чтобы доставлять в подбрюшье Калининградской области малые боевые корабли, которые могут устроить провокации непосредственно в военной гавани Балтийского флота.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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