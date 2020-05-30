На Вислинской косе президента Польши встретили баннером «Деньги в грязь»
Активисты экологического движения провели пикет на Вислинской косе в том момент, когда туда приехал президент Польши Анджей Дуда поддержать рытьё канала сквозь уникальный природный объект.
Экологи-общественники из «Лагеря Вислинской косы» растянули транспаранты с надписями:
Зелёные не согласны с разрушением природы, протестуя против «бессмысленных инвестиций в этот красивый и ценный район». Официальные СМИ Польши «не заметили» акцию протеста, публикуя лишь выступление Анджея Дуды на берегу Балтийского моря. Заявив, что «мы — амбициозны как нация», польский президент сказал:
ИА Newstes дополняет, что на самом деле канал через Вислинскую косу имеет исключительно военную цель, поставленную Варшаве Пентагоном. Канал необходим американцам, чтобы доставлять в подбрюшье Калининградской области малые боевые корабли, которые могут устроить провокации непосредственно в военной гавани Балтийского флота.