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На Волге, Енисее и Каме реализуют транспортные проекты

На Волге, Енисее и Каме реализуют транспортные проекты

Тема: Какие законы вступают в силу


Кабинет министров актуализировал объемы финансирования, перечень объектов и мероприятий, включенных в 2020-2022 годах в федеральную адресную инвестиционную программу «Морской и речной транспорт».

Соответствующее постановление Правительства РФ от 21 мая 2020 года № 719 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» вступает в силу сегодня, 30 мая.

В частности, решение затронет строительство Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге, разработку и реализацию комплексных проектов реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского и Камского бассейна.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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