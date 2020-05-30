На Волге, Енисее и Каме реализуют транспортные проекты

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Кабинет министров актуализировал объемы финансирования, перечень объектов и мероприятий, включенных в 2020-2022 годах в федеральную адресную инвестиционную программу «Морской и речной транспорт».

Соответствующее постановление Правительства РФ от 21 мая 2020 года № 719 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» вступает в силу сегодня, 30 мая.

В частности, решение затронет строительство Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге, разработку и реализацию комплексных проектов реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского и Камского бассейна.

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