Наибольшее число вопросов на горячую линию Минпросвещения России поступает от родителей и выпускников

Анастасия Иванова

Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения работает в круглосуточном режиме более двух месяцев, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 18 марта по 28 мая специалисты провели 49 405 консультаций, из них 238 в последние сутки.

Больше всего звонков было зафиксировано из Москвы и Московской области, Нижегородской области, Республики Дагестан, Санкт-Петербурга и Кемеровской области, причем выросло количество обращений от выпускников.

Тематика вопросов существенно не изменилось: по-прежнему наибольший интерес вызывают аттестация и регламент получения документов об окончании школы.

Девятиклассники спрашивали о порядке приема в профильные десятые классы и необходимости прохождения собеседования при поступлении, десятиклассники – о возможности сдачи в этом году единого государственного экзамена по таким предметам, как география и базовая математика.

Выпускников волновали вопросы, связанные с системой внесения отметок в аттестат и правилами получения медалей.

Операторы напоминали, что аттестаты ученикам 9-х и 11-х классов будут вручены до 15 июня.

Вопросы от родителей касались в основном организации детского отдыха. Их информировали, что Минпросвещения России рекомендует субъектам Российской Федерации начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Однако регионы могут принять решение и о более раннем старте, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и опираясь на мнение территориального органа Роспотребнадзора.

Все вопросы, связанные с оздоровительной кампанией 2020 года, можно задать специалистам ресурсного центра в сфере организации отдыха и оздоровления детей, открытого по поручению Минпросвещения России на базе Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, по телефону: +7 (800) 444-35-38.

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.