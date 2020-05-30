Назван способ облегчить жизнь в России в эпоху постпандемии

Вадим Карасев

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Онлайн-сервисы доставки помогут сделать жизнь в России комфортнее в эпоху постпандемии коронавируса, считает генеральный директор «ИНФОЛайн-аналитика», экономист Михаил Бурмистров. Об этом он сказал «Ленте.ру».

Бурмистров обратил внимание на то, что сервисы доставки получили импульс развития с началом пандемии и введения ограничительных мер, в рамках которых некоторым категориям граждан, в частности пенсионерам, запретили в том числе ходить в магазины. Для пожилых людей данные ограничения будут действовать и дальше, напомнил эксперт, в связи с чем им могут помочь сервисы доставки.

Также таким способом могут облегчить свою жизнь, например, матери с маленькими детьми, заболевшие и те, кто живет в домах без лифта. «Для них доставка — более привлекательная альтернатива, чем поход в магазин или ресторан», — указал Бурмистров.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов ранее в мае заявил, что вероятность заразиться коронавирусом через доставку еды достаточно низкая. Он выразил уверенность в том, что в работающих на доставку ресторанах и кафе соблюдаются санитарные правила, «и уж тем более специально не чихают на еду».

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