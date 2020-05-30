Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван способ облегчить жизнь в России в эпоху постпандемии

Назван способ облегчить жизнь в России в эпоху постпандемииФото: Depositphotos

Онлайн-сервисы доставки помогут сделать жизнь в России комфортнее в эпоху постпандемии коронавируса, считает генеральный директор «ИНФОЛайн-аналитика», экономист Михаил Бурмистров. Об этом он сказал «Ленте.ру».

Бурмистров обратил внимание на то, что сервисы доставки получили импульс развития с началом пандемии и введения ограничительных мер, в рамках которых некоторым категориям граждан, в частности пенсионерам, запретили в том числе ходить в магазины. Для пожилых людей данные ограничения будут действовать и дальше, напомнил эксперт, в связи с чем им могут помочь сервисы доставки.

Также таким способом могут облегчить свою жизнь, например, матери с маленькими детьми, заболевшие и те, кто живет в домах без лифта. «Для них доставка — более привлекательная альтернатива, чем поход в магазин или ресторан», — указал Бурмистров.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов ранее в мае заявил, что вероятность заразиться коронавирусом через доставку еды достаточно низкая. Он выразил уверенность в том, что в работающих на доставку ресторанах и кафе соблюдаются санитарные правила, «и уж тем более специально не чихают на еду».

Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда
Порошенко будут доставлять на допросы принудительно — генпрокурор Украины
Порошенко будут доставлять на допросы принудительно — генпрокурор
ЕР планирует ротацию глав реготделений, секретарями станут губернаторы
ЕР планирует ротацию глав реготделений, секретарями станут губернаторы
Тест: насколько хорошо вы помните 90-е?
Тест: насколько хорошо вы помните 90-е?
Назван способ облегчить жизнь в России в эпоху постпандемии
Назван способ облегчить жизнь в России в эпоху постпандемии
Пожилые музейные работники в РФ не попадут под сокращение из-за COVID
Пожилые музейные работники в РФ не попадут под сокращение из-за COVID
Заснявшую жесткий арест чернокожего мужчины девушку затравили в сети
Заснявшую жесткий арест чернокожего мужчины девушку затравили в сети
В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации
Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля
Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

В России назвали востребованные отрасли эпохи постпандемии
AliExpress начнет продавать россиянам крупную бытовую технику
В МИД России отметили готовность Москвы быть посредником в диалоге Пхеньяна с Вашингтоном
Бурмистров сыграет с "Торпедо", Секач и Токранов вернулись в состав "Ак Барса"