Названы неподходящие для испытаний вакцины от коронавируса добровольцы

Вадим Карасев

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией россияне не могут быть добровольцами в рамках клинических испытаний вакцины против данного заболевания. Неподходящую группу участников назвал директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

«Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования», — сказал он.

Ранее Максютов рассказал о том, что ученые центра разработали вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Он уточнил, что уже идет полномасштабное доклиническое исследование препарата для оценки его эффективности и безвредности.

28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что он и еще несколько его коллег проверили действие одной из вакцин на себе. По его словам, негативных и побочных эффектов они не заметили.