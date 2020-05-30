Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии

Алексей Вольцев

Сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением массовых мероприятий, будет лидировать в России по безработице после отмены всех ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора по макроэкономическому анализу агентства «Эксперт РА» Антона Табаха.

По его словам, «чемпионами» по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, в меньшей степени ресторанный бизнес.

«Скорее всего, даже после снятия основных ограничений, массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности», — считает эксперт.

По мнению Табаха, нынешний кризис сильно отличается от предыдущих тем, что под ударом оказались не крупнейшие компании (за исключением связанных с пассажирскими перевозками), а малый и средний бизнес, с большим количеством трудовых ресурсов.

В целом, с учетом специфики российского рынка труда можно ожидать развития ситуации по европейскому пути — медленный рост безработицы с концентрацией в определенных отраслях и регионах.