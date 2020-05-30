Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии

Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии

Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии

Сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением массовых мероприятий, будет лидировать в России по безработице после отмены всех ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора по макроэкономическому анализу агентства «Эксперт РА» Антона Табаха.

По его словам, «чемпионами» по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, в меньшей степени ресторанный бизнес.

«Скорее всего, даже после снятия основных ограничений, массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности», — считает эксперт.

По мнению Табаха, нынешний кризис сильно отличается от предыдущих тем, что под ударом оказались не крупнейшие компании (за исключением связанных с пассажирскими перевозками), а малый и средний бизнес, с большим количеством трудовых ресурсов.

В целом, с учетом специфики российского рынка труда можно ожидать развития ситуации по европейскому пути — медленный рост безработицы с концентрацией в определенных отраслях и регионах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Салафановый пакет в барабане стиральной машинки для лучшего отстирывания
Салафановый пакет в барабане стиральной машинки для лучшего
Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии
Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии
Блогерша рассказала об обмане продюсера Собчак
Блогерша рассказала об обмане продюсера Собчак
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
В России выплаты на детей 1 июня получат десять миллионов семей
В России выплаты на детей 1 июня получат десять миллионов семей
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Когда Троицкая родительская суббота в 2020 году
Когда Троицкая родительская суббота в 2020 году
Захарова: разрыв отношений США и ВОЗ — это удар по сотрудничеству в сфере здравоохранения
Захарова: разрыв отношений США и ВОЗ — это удар по сотрудничеству в

Топ на сегодня

В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
В центре Киева установят металлодетекторы в День независимости Украины
Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице
В День независимости в Киеве будут работать около шести тысяч полицейских