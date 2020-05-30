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Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусуФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

В России за последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (2367), Московской области (735) и Санкт-Петербурге (365). Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.

Всего за последние сутки выявлено 8952 новых случая заражения в 83 регионах.

Далее по числу новых заражений следует Нижегородская и Свердловская области (289 и 261 соответственно). Менее двухсот и более ста зараженных зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе (167), Иркутской области (162), Архангельской области(158), Волгоградской области (154), Ростовской области (152), Челябинской области (150), Красноярском крае (136), Дагестане (126), Республике Саха (Якутия) (114), Новосибирской области (109), Тульской области (107) и Брянской области (105).

До десяти новых случаев заражения коронавирусом насчитывается в Крыму, Сахалинской области, республике Алтай, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Ранее российские регионы начали снимать ограничения, введенные из-за пандемии. Так, в Мурманской области открылись небольшие магазины, музеи и библиотеки, в Калмыкии — магазины с одеждой и обувью, в Подмосковье открыли парки и отменили запрет на посещение кладбищ.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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