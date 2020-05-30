Официально одобрено. Минздрав внес в реестр российское лекарство от COVID

Лидия Мартынова

Первому в России препарату против COVID-19 – "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" – выдано одобрение Минздрава, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

"Торговое наименование препарата – "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - Фавипиравир", - отмечается в реестре.

Ранее в Минздраве России уточняли, что срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир" будет сокращен в РФ, сейчас лекарственное средство проходит клинические испытания.

сообщило, что в РФ назвали сроки клинических испытаний вакцины от COVID.