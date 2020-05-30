Охотились на одиноких рыбаков: в Киеве задержали дерзких убийц (видео)

Анастасия Иванова

Полицейские Киева задержали двух молодых людей, которые убили рыбака, чтобы завладеть его автомобилем и погасить кредиты. На днях под Одессой жестоко расправились с супружеской парой.

Киевская история началась с того, что в столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района и сообщила, что ее 44-летний муж несколько дней назад уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен.

Во время розыскных мероприятий оперативники на камерах видеонаблюдения нашли «Опель», на котором исчез рыбак.

Но жена, увидев фото их иномарки, сказала, что за рулем находится не ее муж. Установив личность водителя, полицейские выяснили, что «Опель» мужчина купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США.

Автомобиль изъяли и нашли мужчину, который его продал. Затем правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

Как выяснилось, к преступлению оба молодых человека готовились заранее. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака с автомобилем. Сначала они ударили рыбака ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же машину и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили.

Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались уроженец Луганщины, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Задержанным грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в начале этого года в Киеве убили двух девушек, чтобы завладеть их мобильными телефонами. Убийц задержали через несколько дней в Одессе.