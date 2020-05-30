Оригинальные фразы для знакомства с парнем

Анастасия Иванова

Смелые и активные девушки не ждут, когда Судьба соблаговолит привести к порогу Мужчину Мечты. Они самостоятельно устраивают личную жизнь и берут ситуацию в свои нежные руки. Обнаружив поблизости объект обожания, девушки подходят и начинают первый разговор. У них всегда заготовлен арсенал фраз для знакомства с парнем для самых различных ситуаций.

В социальной сети

Социальная сеть – отличное место для знакомств. Девушки довольно часто, не дожидаясь знаков внимания от парней, пишут им сами.

В парке

Привет! Кажется, мы подписаны на один и тот же паблик.Привет, я нажала #сочи, и меня забросило на твою страничку. Стоит отметить, к счастью!Извини, но я устала молча следить за тобой.Просматривая твой профиль, меня посетило желание сварить борщ!Здесь не так много парней, на которых стоит обратить внимание. Но ты меня просто впечатлил!Не против, если я не стану тихо лайкать, а напишу тебе?Ты выглядишь достаточно презентабельно. Именно такого парня я и искала.Предлагаю равноценный обмен – ты мне все свое свободное время, а я тебе приятное общение.Я слишком скромна, чтобы писать первой. И слишком огорчена, что все же приходится это делать.Это твое настоящее имя или грамотно подобранный ник?Привет, 5 минут назад увидела твой профиль. Прости, не смогла промолчать.Думаю, у меня есть все шансы познакомиться с симпатичным парнем. Так ведь?Странно, что тебя до сих пор не похитили с этого сайта.Засмотрелась на твои фото и забыла, что хотела написать.Брутальный, симпатичный, образованный и совершенно незнакомый мне парень. С этим нужно что-то решать.Я хотела бы мелькать в ленте твоих новостей как можно чаще.Не против, если я займу все твое свободное время?Какую клавишу нужно нажать, чтобы автоматически подружиться с таким симпатичным молодым человеком?Не может быть, чтобы такой парень находился в активном поиске.Как насчет того, чтобы поболтать с девушкой, которую ты очень заинтересовал?

Обычная ситуация: замечаешь в парке симпатичного парня и залипаешь. В мелькает мысль о том, что нужно срочно принимать меры для знакомства. Какие фразы нужны в такой ситуации? Лови несколько подходящих идей:

На работе

В отеле

В супермаркете (торговом центре)

В спортзале

В кафе

Привет! Очень захотелось познакомиться, ты не против?Извините, я первый раз в этом городе и никого здесь не знаю. Составите мне компанию?Привет! А ты веришь, что все случайности – неслучайны?И откуда в наших краях такой красавчик!Молодой человек, угостите девушку сладкой ватой?Привет, я очень хочу прокатиться на той карусели, но, увы, боюсь. Не составишь компанию?Сегодня даже погода располагает к приятным знакомствам.Привет! Я тоже бегаю здесь каждое утро. Как тебя зовут?Привет, тяжело, наверное, держать свое тело в такой спортивной форме?Не в моих правилах беседовать с незнакомцами на улице. Поэтому, давай знакомиться!Не хочу показаться странной, но кажется, мы отлично смотрелись бы вместе.Привет, я давно за тобой наблюдаю. Любишь гулять в одиночестве?Мне страшно здесь одной. Ты не мог бы провести меня?Привет, я здесь впервые. И, кажется, успела заблудиться.Из твоих наушников доносится моя любимая песня. Совпадение?Столько людей вокруг, а мне не дает покоя твоя улыбка.Не против, если присяду рядом с симпатичным парнем?А знаешь, чем известен этот парк? Он соединяет сердца!Молодой человек, это не меня вы искали в толпе?Сегодня необычный день. Рассказать, почему?Ну все, кажется, мои поиски идеального парня увенчались успехом!Поможешь с выбором аттракциона?Вы на меня так смотрите, что я не удержалась и подошла ближеИзвините, не подскажите как пройти в библиотеку (любое место), как вас зовут и почему вы гуляете в одиночестве?Молодой человек, мы только что поспорили с подругой. Она не верит, что мы с вами познакомимся, и вы дадите свой номер.Можно задать один вопрос? Как, ты относишься к девушкам, которые первыми знакомятся с парнями на улице?Не понимаю, почему мы раньше не встречались!О, не может быть! Именно вас я видела сегодня во сне …Не подскажите, который час?Привет! Извини, что отвлекаю, но мне не с кем пойти в кино … Подруга не пришла, и я теперь скучаю одна.Мы случайно с вами нигде раньше не встречались?Мне передали, что в парке меня ждёт обалденный парень, это случайно не вы?Ты часто гуляешь в этом парке? Тогда я буду приходить сюда постоянно!Ещё никогда в жизни я не была столь очарована! Ты, кто такой?Не буду ходить вокруг да около. Нам нужно познакомиться и вместе пойти на свидание.Какой милый пёсик? Как его зовут? А хозяина?Вы верите в Судьбу? Мне в детстве бабушка сказала, что именно сегодня я встречу прекрасного Принца.Извините, у вас есть полчаса? Прогуляйтесь со мной по парку!Я каждое утро с огромной радостью спешу на работу. Угадай, почему?Я новенькая, почти никого не знаю. Можешь мне объяснить, что к чему? (Ты – новенький, почти никого не знаешь. Хочешь, я объясню, что к чему?)Предлагаю вместе встретиться на обеденном перерыве и выпить чашечку чаю. У меня есть вкуснейшие пирожки!Подкинете (проведёте) меня после работы домой?Извини, но не мне кажется с твоим галстуком что-то не так.Привет! Это ты — наш новый стажер?Не подскажешь, как добраться до кабинета шефа, минуя «подводные рифы» офиса?Странно, я работаю здесь целую неделю, а такого симпатичного парня вижу впервые.Привет, я новенькая в этой компании. Напомни, пожалуйста, свое имя.С твоим появлением кондиционер в офисе следует включать на полную мощность.Знаешь, есть в тебе что-то притягательное!Не мог бы ты отойти от моего стола. Глядя в твои глаза, я не могу сосредоточиться на работе.Будем знакомиться или подождем ближайшего корпоратива?Ой, а это не с тобой я сейчас разговаривала по телефону?Поможешь с годовым отчетом?Ты такой сильный. Как тебя зовут?Я варю самый вкусный кофе в этом офисе. Не веришь?Молодой человек, вы здесь случайно и пришли меня забрать?Подвезешь меня после работы?Привет! Это же с тобой пару дней назад мы проходили собеседование?Поможешь разобраться с архивом? Я уже час ищу папку с твоим именем.Привет! Чем занят после работы?Будь ты моим шефом, я бы никогда не опаздывала!Рабочий день только начался, а мои мысли уже заняты другим.Привет! Я живу в соседнем номере. Кстати, я Оля.Как думаешь, здесь очень скучно по вечерам?В холле все еще витает твой аромат.Давай будем дружить номерами?Ты здесь впервые? Я тоже!Привет! Так и будем переглядываться?Надолго здесь остановился?Не против поболтать за чашечкой кофе?Привет, мне здесь жутко одиноко. Давай знакомится!Вместе скучать веселее!Случайно заметила тебя и не могла пройти мимо.А ты здесь главный заводила? Во всяком случае, меня завел.Ты очень похож на моего бывшего. Судьба дает мне второй шанс!Я заметила, что ты на меня смотришь.Не подскажешь, чем здесь можно заняться вечером?Почему такой симпатичный парень все время хмурится?Ты говоришь по-русски? Какое совпадение, я тоже!Время моего пребывания здесь подходит к концу, а мы до сих пор незнакомы.Прекрасный отель, вам так не кажется?Вы вчера нечего не слышали? Я мысленно звала вас к себе в гости!Оу, а вот эти пельмени я бы ни за что не взяла.Молодой человек, не могли бы вы подсадить меня? Мне очень нужно достать до вооооон той верхней полки.Ну, надо же, а про бонус в виде мускулистых покупателей супермаркет не предупреждал!Нет времени объяснять, просто бежим!А можно я укушу ваше яблоко? Вдруг оно сочнее?Глядя в твои бездонные глаза, я забыла, зачем пришла сюда.Молодой человек, а вас не смущает, что красивая девушка стоит сзади? (на кассе)У этого производителя отличные макароны. Если есть пару минут, то я с удовольствием и по большому секрету поведаю вам фирменный рецепт.Молодой человек, а это вы щуритесь, глядя на ценник или заигрываете со мной?Ничего себе! Хочешь, помогу тебе все это съесть?Не подскажите, где здесь бакалея и путь к вашему сердцу?Извините, а вы какой кофе предпочитаете?Здесь сегодня невероятная акция на вино и темный шоколад. Я как бы ни на что не намекаю, но…Привет, не знаешь, как незаметно пронести мимо кассы это? (указывая на полную тележку)А можно я возьму ваши очки на пару минут?Спорим, я смогу в два счета научить любого холостяка разбираться в овощах?Ты не мог бы помочь мне определиться с фруктами и планами на вечер?Я дико извиняюсь, но забрали то, за чем я пришла!А правда, что мужчины любят пышечек? Вот и славно! (Откусывая шоколадку)Привет! Узнал? Нет? Ну, тогда давай познакомимся!Молодой человек, помогите отрегулировать беговую дорожку…Привет! Мне немного неудобно, первый раз сама подхожу к парню. Могу с тобой познакомиться?Привет, Я Маша. Вижу тебя тут часто, вот решила познакомиться. Не против?Привет! Хорошо выглядишь. Не покажешь мне пару упражнений на спину?Привет! Извини, не хочу отвлекать, но мне очень нужна твоя помощь с этим тренажером.Привет! Хотела узнать, ты не тренируешь? Ты бы очень мне помог.Не поддержите мне ноги, пока я качаю пресс?Я тут новенькая, не поможешь с тренажером?Ты такой выносливый!Покажи ка еще разок, как ты это делаешь!Поможешь настроить скорость на беговой дорожке?А со мной на плечах будешь так же легко отжиматься?Спорим, что в этом упражнении тебе нет равных?Не мог бы подстраховать меня?Кажется, именно тебя я видела недавно в рекламе.Угостишь симпатичную девушку коктейлем?Часто здесь тренируешься один?Привет! А ты тренер или просто парень в идеальной физической форме?Как думаешь, я все правильно делаю?Глядя на тебя, я поняла, что такое мотивация!А здесь все такие красивые?Ты не мог бы научить меня делать так же?Только человек с железной силой воли смог бы добиться подобных результатов.Интересно, твое имя такое же изумительное, как и ты сам?Отличные кроссовки! Где покупал?Смог бы выдержать вечернюю пробежку после тренировки?Увидела тебя и купила абонемент в этот зал.Никогда не видела более рельефного тела. А можно потрогать?Я впервые в этом спортзале. Помогите, адаптироваться …Одной так скучно. Не против, если я присяду?Привет! Интересно, чей кофе ароматнее?Вот бы узнать тебя поближе. Кстати, я Настя.Совершенно ничего не смыслю в десертах. Поможешь определиться?А ты знал, что если очень долго пересматриваться, то в конце-концов придется познакомиться?Хорошее заведение и посетители симпатичные!Слушать приятную музыку за столиком с симпатичным мужчиной – что может быть лучше.Не откажешь симпатичной девушке в небольшой просьбе?Ходят слухи, что здесь готовят самые вкусные ролы. Согласен?Молодой человек, не поможете с выбором коктейля?Как смотришь на то, чтобы прямо сейчас запостить совместное селфи в этом кафе?Ой, а можно я здесь рядом посижу? Да вы не вставайте, не вставайте.Как считаешь, если мы сейчас не познакомимся, судьба подарит нам еще один шанс?Можешь ничего не говорить, просто слушай и кивай.Интересно, насколько сложно познакомиться с таким парнем, как ты?Каждые выходные я провожу в этом кафе, но тебя увидела впервые.Если мы сейчас сбежим, не заплатив, как скоро нас найдут?Извини, но это мой любимый столик. Что будем делать?Твой взгляд растопил мое мороженое и сердце.К тебе часто подсаживаются девушки с целью познакомиться?Привет! Я недавно в городе. Не знаю, принято ли тут знакомиться первой. Меня Маша зовут. А тебя?Привет! Не отвлекаю?…Могу присоединиться к тебе?Привет, извини за нескромный вопрос, а у тебя есть девушка?Привет! Буду рада составить тебе компанию, если ты не против. Я – Оля.Мне кажется, или я тебя видела в… Привет, кстати!

Девушка, вдохновлённая вспыхнувшими чувствами к парню, обязательно подыщет фразы, чтобы заговорить с объектом внимания. Главное, не теряться, не бояться, вооружиться фразами для знакомства с парнями и – действовать! Всё у тебя получится!