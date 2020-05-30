Особенности построения отношений с корейцем и нужен ли тебе «оппа»?

Лидия Мартынова

Если ты, насмотревшись корейских дорам или клипов звезд кей-попа, загорелась целью найти себе друга в Корее, или, посещая Страну утренней свежести, познакомилась с потрясающим парнем, то, скорее всего, хотя бы раз задумалась над вопросом: каково это – строить там отношения и что должна делать девушка, чтобы понравится корейскому парню?

Учитывая, что культура знакомств и социальные нормы в Корее отличаются от других стран, есть некоторые вещи, связанные с отношениями, на которые надо обязательно обратить внимание. Естественно, все люди уникальны, и даже следуя хорошим советам, нужно всегда прислушиваться к своей интуиции.

Не жди от парня первого шага

Если ты собираешься встречаться в Корее с парнем, будь готова к тому, что если он ни о чем тебя не просит и не спрашивает, это не значит, что ему не нравишься. Культура знакомств в Корее немного отличается от большинства стран, особенно если речь идет о самом первом этапе знакомства. Например, у нас, как и в большинстве стран, принято, что парень подходит к девушке, которая ему понравилась, и начинает разговор, даже если они не знакомы.

В Корее же на это рассчитывать не стоит, особенно если ты туристка или только что переехала туда жить. Здесь парни редко подходят первыми, потому что они обычно довольно стеснительны, когда дело доходит до незнакомок. Однако они совершенно не против, когда девушка первая подходит к ним, чтобы познакомиться. У корейцев считается нормой, когда девушка делает первый шаг. Так что не стесняйся и иди знакомиться с парнем, который тебе понравился.

Телефон – неотъемлемая часть отношений

Если ты любишь текстовые сообщения, то это большой полюс для тебя в глазах твоего корейского приятеля. Большинство корейцев отправляют невероятное количество текстовых сообщений и постоянно пользуются приложениями для мгновенных сообщений на своих смартфонах. При этом не важно, на какой стадии находятся ваши отношения – вы только познакомились или уже встречаетесь пару месяцев – здесь в порядке вещей отправлять сообщения как можно чаще, тем более, если человек вам нравится.

Имей в виду, это не означает, что парень, с которым ты встречаешься в Корее, уделяет тебе больше внимания, чем твой бывший, который отправлял гораздо меньше сообщений и реже звонил. Это просто норма и так делают все. В следующий раз, когда ты вернешься домой после свидания с корейцем, отправь ему сообщение, рассказав, как ты провела дома оставшееся время.

Оплата счетов

У многих этот вопрос вызывает много сомнений – стоит ли девушке платить за свой обед или можно положиться н парня? Если он заплатил за ужин, стоит ли предлагать оплатить напитки после или ждать следующего свидания? В Корее, к сожалению, нет однозначного ответа на этот вопрос. Есть две точки зрения, и тебе стоит побыстрее разобраться, каких именно взглядов придерживается твой парень.

Согласно традиционной точке зрения, мужчина должен оплачивать счета не только на первом свидании, но и на всех последующих. Если ты встречаешься именно с таким парнем, не жди, что он предоставит тебе возможность заплатить за ужин или кофе на втором, третьем или четвертом свидании — обычно такое отношение сохраняется, пока вы вместе.

Единственный минус отношений с парнем, придерживающимся такой точки зрения, заключается в том, что время от времени он может демонстрировать свое покровительственное к тебе отношение. Например, во время свиданий он будет ожидать некоторой покорности и достойного (то есть спокойного) поведения.

Если такой подход тебя не устраивает, не стоит переживать. Есть еще и другая категория корейских мужчин, которые придерживаются более современных взглядов. Согласно новой норме корейской культуры знакомств, парень платит за ужин на первом свидании, и после этого девушка может оплатить кофе или соджу. Чередовать оплату можно или в течение одного вечера или серии свиданий. В этом случае девушка не будет чувствовать себя обязанной.

Конечно же, сходу определить, каких взглядов придерживается парень, с которым ты только что познакомилась, невозможно. Поэтому лучше всего подождать следующей остановки на вашем пути (в Корее, как правило, одним заведением не ограничиваются и за вечер можно несколько раз сменить кафе или бары) и предложить заплатить. Если парень откажется, то, скорее всего, он сторонник традиционных взглядов, если он согласиться, то он предпочитает совместную оплату. В любом случае, тебе не стоит беспокоиться из-за этого, просто хорошо проведи время на свидании.

Кто такой «оппа» и как себя ведут корейские рыцари

Если ты поклонница корейских дорам, то, скорее всего, знакома со словом «оппа». Так в Корее обращаются к старшим братьям или к своим парням, которые старше по возрасту (в Корее в принципе большое внимание уделяют возрасту, так что не удивляйся, если сразу, узнав твое имя, парень спросит, сколько тебя лет). Но когда речь идет об отношениях, это не просто выражение уважения к парню, который старше тебя. Это своего рода статус, который стремятся занять корейские парни, и не важно, старше они или нет. Корейцы стремятся играть роль защитника, нести ответственность за свою девушку и получать за это определенную долю уважения.

Из-за этого стремления быть «оппа» корейцы становятся настоящими рыцарями, так что будь готова к тому, что в ресторане он выдвинет тебе стул, отдаст свою куртку, если на улице похолодает, и придет в ресторан как минимум за 15 минут до назначенного времени, чтобы занять столик и произвести хорошее впечатление.

Однако у отношений с «оппа» есть и обратная сторона. Так же, как и парни, полностью оплачивающие все счета, «оппа» ожидает, что его девушка будут вести себя скромно, уважительно, всегда доверять его мнению и суждениям, не будет много болтать, особенно не по делу.

Конечно же, это не касается всех корейских парней, поэтому не стоит заранее беспокоиться и отказываться от возможных отношений. Отправляйся на свидание и встречайся с корейцами, не беспокоясь о высоких ожиданиях, но не удивляйся, если парень время от времени говорит о себе в третьем лице, называя себя «оппа». Просто имей в виду, то за этим может последовать.

День Святого Валентина – ничто по сравнению с праздниками в Корее

День святого Валентина — особенный праздник во многих странах. Это повод продемонстрировать своей второй половинке свою любовь и подарить цветы, конфеты или какие-нибудь милые безделушки. Если ты очень любишь этот праздник и все, что с ним связано, то в Корее будешь чувствовать себя, как в раю, так кок здесь огромное количество связанных с любовью праздников и традиций.

Если ты начнешь встречаться с корейцем, готовься к тому, что до вашей первой годовщины пройдет еще не одно празднование: сначала он предложит отметить первый месяц со дня вашего знакомства, потом 100 дней, 200, 300. И уже потом вы будете праздновать вашу первую годовщину. Так что регулярные подарки, цветы и шоколад тебе обеспечены.

В Корее также есть множество национальных праздников, посвященных любви, которые здесь принято весело отмечать. Эти праздники всегда выпадают на 14 число, возможно, это как-то связано c Днем святого Валентина (да, он тоже отмечается в Корее). Здесь есть День поцелуя (отмечается 14 июня), Белый день, 14 марта, когда партнеру принято дарить шоколад. Всего таких праздников в Корее 12, по одному на каждый месяц. Так что отношения в Корее – это бесконечный праздник любви.