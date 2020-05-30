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Отели Турции стали обнародовать даты начала работы в этом сезоне

Отели Турции стали обнародовать даты начала работы в этом сезоне

В турецких СМИ названы первые 12 отелей Турции, получившие сертификаты безопасного туризма. Все они принадлежат к одной отельной цепочке. Даты начала работы каждого из отелей известны также. Полный список сертифицированных отелей минтуризма Турции обещает опубликовать отдельно.

Отели гостиничной цепочки Barut Hotels одними из первых обнародовали данные о получении сертификатов минтуризма Турции для работы в новых условиях и назвали даты открытия каждого объекта.


The Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye: 5 июня
Lara Barut Collection: 16 июня
Barut Hemera: 26 июня
Acanthus & Cennet Barut Collection: 26 июня
Kemer Barut Collection: 26 июня
TUI Sensatori Resort Barut Fethiye: 26 июня
Arum Barut Collection: 3 июля
TUI Sensatori Resort Barut Sorgun: 3 июля
TUI Blue Barut Andız: 17 июля
Barut B Suites: 1 августа

По данным турецких отельеров, полный список отелей Турции, прошедших сертификацию по новым требованиям минтуризма Турции, ведомство обещает опубликовать позднее. На сайте минтуризма страны будет отдельная страница, где каждый турист сможет проверить, прошел ли его отель необходимую сертификацию, подтвержденную министерством.

Напомним, ранее стали известны даты начала работы отелей цепочки OTI Hotels & Resorts, входящей в один холдинг с туроператором Coral Travel. Подробнее об этом можно прочесть здесь. 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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