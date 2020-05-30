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"Песков сменил усы на бороду": в сети обсуждают новый имидж пресс-секретаря президента России

"Песков сменил усы на бороду": в сети обсуждают новый имидж пресс-секретаря президента России

Весь май российская пресса следила за новостями о состоянии здоровья Дмитрия Пескова: пресс-секретарь президента России переболел коронавирусом вместе со своей супругой Татьяной Навкой. Сейчас они оба здоровы и вернулись к делам, о чем свидетельствует инстаграм олимпийской чемпионки в танцах на льду. Сегодня она рассказала своим фолловерам о том, что ее семья приняла участие в ежегодной акции "Черешневый лес". И наибольший резонанс в сети получили кадры, демонстрирующие новый облик Дмитрия Пескова.

Вместе с мужем и младшей дочерью Надей Татьяна посадила дерево, повесив на ствол табличку "ПескоНавты".


Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочерью Надей



Вот приехали домой, соскучились по своим. А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco @bosco_di_ciliegi, в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести дерево из "Черешневого леса"! Уникальный проект, объединяющий искусство, культуру и экологию! За 20 лет @cherryforestfest высадил более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится еще пара сотен! С юбилеем, несмотря ни на какие вирусы искусство будет жить! P. S. Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),— написала Татьяна.


Татьяна Навка с дочерью Надей


Дмитрий Песков

Борода Пескова в одночасье превратилась в новые усы (усы Дмитрия Сергеевича не раз становились поводом для обсуждений в сети).Песков сменил усы на бороду — ну, ладно, в целом другой дизайн лица, усы частично на месте. Ушла эпоха,— отреагировали авторы телеграм-канала "Антиглянец".


А журналисты кремлевского пула РИА "Новости", ведущие канал RIA_Kremlinpool в телеграме, попросили Пескова прокомментировать новый имидж.Никакой это не имидж. Просто не брился,— ответил он им.


 


Видео из инстаграма Татьяны Навки

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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