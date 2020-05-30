Почти 3,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в российской армии составляет около 3,5 тысячи человек, сообщается в информационном бюллетене на сайте Министерства обороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах РФ после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 497 человек», — говорится в сообщении военного ведомства.

Среди гражданского персонала Вооружённых сил за сутки выздоровели 18 пациентов, общая их численность достигла 279.

По состоянию на 30 мая число заразившихся коронавирусом военнослужащих составляет 1502, в вузах Минобороны болеют 504 военных.

При этом в ведомстве отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 8 952 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности в стране выявлено 396 575 заболевших. При этом за минувший день в России выписано из больниц 8 212 пациентов. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 167 469 человек. Также за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 4 555 человек.