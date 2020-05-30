Порошенко буду доставлять на допросы принудительно — генпрокурор Украины

Влада Некрасова

В случае, если экс-президент Украины Петр Порошенко будет и дальше игнорировать вызовы на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР), его будут доставлять принудительно.

Такое заявление в эфире канала «Украина 24» сделала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.





«То, что не будет последствий, я с вами не соглашусь. ГБР и прокуроры в этом деле двигаются сугубо в законе. В процессуальном плане — придёт время и будет выносится вопрос о приводе», — сказала Венедиктова.

По ее словам, предъявление обвинений по открытым делам в адрес Порошенко состоится, «когда для этого будут законные основания». Генпрокурор пояснила, что сначала правоохранителям необходимо провести «некоторые процессуальные действия».

Напомним, что в последний раз Порошенко не явился над допрос в ГБР 26 мая. Он был вызван повесткой в качестве свидетеля по делу о незаконном вывозе картин известных художников.

Вместо допроса экс-президент отправился в Киевский музей Ивана Гончара, где устроил выставку из тех самых картин, чтобы показать, что они находятся на Украине.

Как сообщало ИА Newstes, чтобы получить доступ к этим полотнам спецназу ГБР пришлось взломать двери музея и вступить в потасовку с охраной учреждения и активистами из «группы поддержки» Порошенко.