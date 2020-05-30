Пошлые вопросы девушке: 50 интимных вопросов

Анастасия Иванова

Если ты не знаешь, как поговорить о сексе со своей девушкой, ты можешь использовать любой из этих 50 пошлых вопросов, чтобы завести тебя и твою партнершу.

50 пошлых вопросов девушке

Какая самая пошлая мысль возникала у тебя при виде незнакомца?Какое время суток тебе больше подходит для секса: ночь, утро, день ​​или данный момент?Как ты больше всего любишь соблазнять?Что было самое грязное из того, о чем ты думала на работе?Будь у тебя возможность, как бы ты доминировала над своим шефом?Что ты делаешь, если чувствуешь возбуждение в общественном месте?Ты когда-нибудь пробовала мастурбировать в общественном туалете?Какая самая странная мысль посещала тебя, когда ты к себе прикасалась?Самый необычный предмет, которым ты пользовалась для удовольствия?Ты помнишь самое первое свое возбуждение?С кем ты испытала первый оргазм?Помнишь ощущения первого оргазма?Ты когда-нибудь занималась сексом с совершенно незнакомым тебе человеком?Что ты больше всего любишь в сексе по-быстрому?Самое смелое, что ты сделала в сексе?Тебе когда-нибудь хотелось переспать с кем-то из твоих учителей?Ты когда-нибудь мысленно раздевала незнакомого парня просто по приколу?А представляла потом, со всеми деталями, как вы занимаетесь сексом?Ты когда-нибудь целовалась с девушкой?Что может сподвигнуть себя на первый шаг?Как ты определяешь, что человек хорош в постели?Ты когда-нибудь изменяла только потому, что не могла себя перебороть?Тебе приходилось раздвигать границы своего понятия верности и возвращать их обратно только ради кайфа?Ты фантазируешь во время мастурбации?Какое порно тебя больше всего возбуждает?У тебя был секс с закрытыми глазами?Ты когда-нибудь завязывала глаза или привязывала своего парня?Тебя возбуждают непристойные разговоры?Ты уверена в этом, моя грязная маленькая лесная нимфа?Самая большая непристойность, которую тебе говорили во время секса?Ты когда-нибудь втихаря подглядывала за парой, занимающейся сексом?А наблюдала за парой с их разрешения?Чтобы ты ответила, если бы тебе предложили стать третьей?Самый большой комплимент твоему обнаженному телу?Когда ты в последний раз видела яркий сон про секс?Что из себя, по-твоему, представляет оргия?Тебе когда-нибудь делал непристойное предложение незнакомец?На что похож идеальный секс на одну ночь?Как долго ты в среднем мастурбируешь?Какая самая странная вещь тебя возбуждает?Ты когда-нибудь хотела близкого друга или члена семьи?Ты когда-нибудь просыпалась от того, что занималась сексом со своей подушкой?Когда последний раз ты испытала во сне оргазм?Что самое неловкое из того, что случалось с тобой во время секса?Тебе нравится ласкать себя перед партнером?Какое самое непристойное сообщение ты когда-либо отправляла или получала?Тебе больше нравится профессиональное или любительское порно?Твоя любимая техника минета?Ты бы предпочла доминирование или покорность?Есть что-то, что ты никогда не сделаешь в постели?