Пошлые вопросы девушке: 50 интимных вопросов
Сегодня, 16:56 Анастасия Иванова
Если ты не знаешь, как поговорить о сексе со своей девушкой, ты можешь использовать любой из этих 50 пошлых вопросов, чтобы завести тебя и твою партнершу.
50 пошлых вопросов девушке
Какая самая пошлая мысль возникала у тебя при виде незнакомца?
Какое время суток тебе больше подходит для секса: ночь, утро, день или данный момент?
Как ты больше всего любишь соблазнять?
Что было самое грязное из того, о чем ты думала на работе?
Будь у тебя возможность, как бы ты доминировала над своим шефом?
Что ты делаешь, если чувствуешь возбуждение в общественном месте?
Ты когда-нибудь пробовала мастурбировать в общественном туалете?
Какая самая странная мысль посещала тебя, когда ты к себе прикасалась?
Самый необычный предмет, которым ты пользовалась для удовольствия?
Ты помнишь самое первое свое возбуждение?
С кем ты испытала первый оргазм?
Помнишь ощущения первого оргазма?
Ты когда-нибудь занималась сексом с совершенно незнакомым тебе человеком?
Что ты больше всего любишь в сексе по-быстрому?
Самое смелое, что ты сделала в сексе?
Тебе когда-нибудь хотелось переспать с кем-то из твоих учителей?
Ты когда-нибудь мысленно раздевала незнакомого парня просто по приколу?
А представляла потом, со всеми деталями, как вы занимаетесь сексом?
Ты когда-нибудь целовалась с девушкой?
Что может сподвигнуть себя на первый шаг?
Как ты определяешь, что человек хорош в постели?
Ты когда-нибудь изменяла только потому, что не могла себя перебороть?
Тебе приходилось раздвигать границы своего понятия верности и возвращать их обратно только ради кайфа?
Ты фантазируешь во время мастурбации?
Какое порно тебя больше всего возбуждает?
У тебя был секс с закрытыми глазами?
Ты когда-нибудь завязывала глаза или привязывала своего парня?
Тебя возбуждают непристойные разговоры?
Ты уверена в этом, моя грязная маленькая лесная нимфа?
Самая большая непристойность, которую тебе говорили во время секса?
Ты когда-нибудь втихаря подглядывала за парой, занимающейся сексом?
А наблюдала за парой с их разрешения?
Чтобы ты ответила, если бы тебе предложили стать третьей?
Самый большой комплимент твоему обнаженному телу?
Когда ты в последний раз видела яркий сон про секс?
Что из себя, по-твоему, представляет оргия?
Тебе когда-нибудь делал непристойное предложение незнакомец?
На что похож идеальный секс на одну ночь?
Как долго ты в среднем мастурбируешь?
Какая самая странная вещь тебя возбуждает?
Ты когда-нибудь хотела близкого друга или члена семьи?
Ты когда-нибудь просыпалась от того, что занималась сексом со своей подушкой?
Когда последний раз ты испытала во сне оргазм?
Что самое неловкое из того, что случалось с тобой во время секса?
Тебе нравится ласкать себя перед партнером?
Какое самое непристойное сообщение ты когда-либо отправляла или получала?
Тебе больше нравится профессиональное или любительское порно?
Твоя любимая техника минета?
Ты бы предпочла доминирование или покорность?
Есть что-то, что ты никогда не сделаешь в постели?
По материалам: intrigue