Пошлые вопросы парню: 100 интимных вопросов

Анастасия Иванова

Чтобы сделать отношения более яркими и страстными, надо знать, что доставляет твоему партнеру больше всего удовольствия. Если ты сама никак не можешь придумать, о чем можно спросить своего парня, попробуй воспользоваться уже готовыми непристойными вопросами. Они помогут тебе узнать много интересного и полезного. Итак, вот о чем стоит спросить своего парня.

Интимные вопросы парню

Кокетливые вопросы

Вопросы про секс

Забавные пошлые вопросы, которые можно написать

Насколько длительной должна быть идеальная прелюдия?Какого вкуса мои губы?Ты хотел бы повторит со мной какую-нибудь сексуальную сцену из фильма?Если бы у тебя были рентгеновские очки, что у меня ты бы рассмотрел в первую очередь?Если бы ты мог коснуться только одной части моего тела, чтобы ты выбрал?Ты хотел бы заняться ЭТИМ в кинотеатре?Чтобы ты хотел такого, чего я еще тебе не делала?Как далеко ты зашел на первом свидании?Как бы ты отреагировал, если бы я отправила тебе свою непристойную фотографию?Как бы ты описал свой пенис?Поиграл бы в «грязную правду или действие»?Сможешь угадать, что сейчас на мне?Что бы ты сделал, если бы я открыла тебе дверь, а на мне ничего бы не было?Тебя кто-нибудь ловил на мастурбации? Кто это был?Тебе нравится, чтобы девушка была побрита или чтобы все было естественно?В постели должно быть весело или серьезно?Твой самый большой перерыв в сексе?Сколько подряд половых актов у тебя было?Ты любишь смотреть, когда я тебя ласкаю?Говорят, поцелуи сжигают калории, не хочешь устроить мне тренировку?Каким должен быть твой партнер для секса?Выплевывать или глотать?Как ты относишься к сексуальным игрушкам?А как насчет записать все на видео?Тебе доводилось пробовать съедобное белье?Твой последний сон про секс? А я там была?Самая непристойная фантазия, связанная со мной?Хотел бы заняться сексом в общественном месте? Что бы это было?Покупал когда-нибудь белье для девушки?Самое лучшее, что девушка может сделать для тебя в сексе?Смотришь порно?Тебе больше нравится давать или получать?Пришлешь фотографию своей любимой части тела?Позволишь понаблюдать, как ты получаешь удовольствие?Как бы ты отреагировал, если бы я готовила тебе завтрак только в одном фартуке?Утро или ночь?Грубость или нежность?Сколько времени занял твой самый долгий половой акт?Что скажешь про свой первый раз?Можешь сравнить меня с бывшими девушками?Любишь секс?Ты когда-нибудь занимался сексом в присутствии других людей?У тебя было хоть раз больше одной партнерши за день?Любишь, когда тебя связывают? Хочешь связать меня?У тебя когда-нибудь был секс с другом?Ты когда-нибудь переспал с тем, с кем не следовало это делать?Ты когда-нибудь ел во время секса?У тебя когда-нибудь был приватный танец?Ты когда-нибудь занимался сексом в самолете?Играл в карты на раздевание?Что самое невероятное, что ты делал в сексе?Любишь БДСМ?Разрешишь сделать тебе приятное, пока ты ведешь машину?Самое неприличное, что ты делал со мной?Самое неудобное место, где ты занимался сексом?Ты когда-нибудь представлял другую девушку, занимая сексом?Пробовал секс в воде?О ком ты думаешь во время мастурбации?Ты когда-нибудь занимался сексом с той, которая тебя не привлекала?Какую часть моего тела ты любишь больше всего?С чего бы ты начал полный массаж моего тела?Что тебе больше нравится – боксерки или стринги?Что тебя мгновенно возбуждает?Черное кружево или белая футболка?Я больше тебе нравлюсь в нижнем белье или без него?Какая вещь делает меня самой неотразимой?Тебе когда-нибудь хотелось порвать на мне одежду?Твоя самая непристойная беседа?Что из одежды ты хотел бы видеть на мне на свидании?Я поймала тебя за разглядыванием. На какую часть тела ты смотрел?Ты видишь, как я что-то надеваю, что это?Ты ревнуешь, когда другие парни меня оценивают?Что тебе больше всего нравится из того, что я делаю в постели?Тебе нравится, когда инициатива исходит от меня?Когда мы познакомились, это была любовь с первого взгляда?Какие три слова ты бы использовал, чтобы описать мое тело?Тебе нравится, что я ревную тебя?Тебе нравятся длинные или короткие волосы?Узкие джинсы или кокетливая юбка?В какие моменты ты считаешь меня красивой?Как бы ты меня расслабил после тяжелого рабочего дня?Ты когда-нибудь хвастался мной перед своими друзьями?Как насчет завтрака в постель?Массаж какой части тела тебе нравится больше всего?Что тебя больше всего возбуждает?Что вызывает наибольшее отвращение?Пользуешься игрушками?Во сколько лет потерял невинность?Самое странное место, где ты занимался сексом.Если собираешься смотреть фильмы онлайн, что будешь искать?Любишь тянуть за волосы?Сверху или снизу?Занимался когда-нибудь сексом на заднем сиденье автомобиля?Был ли у тебя секс на одну ночь?Нравится, когда я говорю непристойности?Фотографировал себя обнаженным?Любишь, когда я отправляю непристойные фотографии?Большая попа или большая грудь?Любишь целоваться?Спишь голым или в боксерках?Что больше всего нравится в девушке?Какую музыку выберешь для спальни?Любишь эксперименты с позициями?Любимая позиция?Самое невероятное из того, что ты делал?Есть прозвище для твоего пениса?Если нет, то как бы ты его назвал?Ты возбуждаешься, когда делаешь что-то исподтишка?Ходишь раздетым?Влюблялся когда-нибудь в учительницу?Фантазировал обо мне?Ты бы сказал Санте, что был непослушным или хорошим?С каким погодным явлением или стихийным бедствием ты бы сравнил свой секс?Как ты себя ведешь, если во время просмотра фильма с родителями появляется пикантная сцена?Твои родители когда-нибудь рассказывали тебе про пестики и тычинки?Ты романтик?Как, по-твоему, выглядит идеальное свидание?Как ты пытался меня добиться? Что из этого сработало?В твоем телефоне еще много телефонов бывших?А сколько у тебя телефонов одиноких девушек?Как ты относишься к свободным отношениям?Когда ты первый раз поцеловался?Кто-нибудь случайно видел тебя без одежды?Предпочитаешь со светом или без?Как ты узнал о своих предпочтениях?Любишь объятья?Первое, о чем ты думаешь, когда просыпаешься утром рядом со мной?Как относишься к засосам?Сколько раз подряд смог бы?В чем ты лучше всего?Что новенького ты бы хотел попробовать?Занимался сексом на улице?Изменял сам или изменяли тебе?Насколько частым должен быть секс?Самый лучший секс?Мастурбировал ли в публичном месте? Где это было?Как насчет пошлых разговоров по телефону или в мессенджерах?Когда-нибудь привлекали мужчины?Есть что-нибудь в сексе, чего ты боишься?Хочешь знать, во что я одета?Как быстро ты можешь ко мне приехать?Что тебе больше нравится делать со мной?Любишь грубый секс?Любишь погромче?Любимая позиция, когда ты сверху?Как ты хочешь, чтобы я тебя ласкала?Кода последний раз мастурбировал?Твоя любимая музыка для секса?Белье какого цвета ты предпочитаешь видеть на мне?Тебе нравится минет?