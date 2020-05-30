Пожилые музейные работники в РФ не попадут под сокращение из-за COVID

Влада Некрасова

Сотрудников музеев в России старше 60 лет не станут сокращать из-за коронавируса, решение о выходе таких граждан на работу будет приниматься исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и позиции региональных властей. Об этом сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы министерства культуры страны.

"Сотрудники российских музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Министерство культуры РФ находится в тесном сотрудничестве с профессиональным музейным сообществом и Роспотребнадзором в обсуждении данного вопроса. Решение о возобновлении работы музеев, в том числе и выходе сотрудников старше 60 лет будет приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и позиции региональных властей", – отметили в ведомстве.

Министр культуры России Ольга Любимова подчеркивала, что после открытия учреждений культуры могут наблюдаться ограничения по работе сотрудников пожилого возраста, в частности, для гардеробщиков и смотрителей в залах.

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