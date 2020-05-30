Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии Минпросвещения России

Влада Некрасова

Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения продолжает свою работу, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 18 марта по 27 мая специалисты консультировали по вопросам, касающимся электронных образовательных платформ, проведения контрольных и проверочных работ, аттестации, регламента выполнения домашних заданий, графика работы педагогов и многих других актуальных тем. Общее число обращений составило 49 164, из них 245 поступило в течение последних суток из 58 регионов.

Больше всего звонков было зафиксировано из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Около 30% вопросов касались организации единого государственного экзамена, порядка оформления аттестата, сроков его получения и регламента поступления в вузы.

Операторы сообщали, что аттестаты ученики 9-х и 11-х классов получат до 15 июня. Экзамены будут проходить в период с 3 до 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля (по всем учебным предметам). Это позволит провести приемную кампанию в вузы согласно намеченному календарному плану.

Родителей и школьников волновали вопросы обеспечения безопасности в пунктах проведения экзаменов.

Операторы информировали, что аттестационная кампания в 11-х классах будет организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. На входе у участников и организаторов будут измерять температуру, аудитории предварительно продезинфицируют. Проведение ЕГЭ по русскому языку, самого массового из всех выпускных экзаменов, разделят на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.