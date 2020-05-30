Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии Минпросвещения России

Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии Минпросвещения России

Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии Минпросвещения России

Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения продолжает свою работу, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 18 марта по 27 мая специалисты консультировали по вопросам, касающимся электронных образовательных платформ, проведения контрольных и проверочных работ, аттестации, регламента выполнения домашних заданий, графика работы педагогов и многих других актуальных тем. Общее число обращений составило 49 164, из них 245 поступило в течение последних суток из 58 регионов.

Больше всего звонков было зафиксировано из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Около 30% вопросов касались организации единого государственного экзамена, порядка оформления аттестата, сроков его получения и регламента поступления в вузы.

Операторы сообщали, что аттестаты ученики 9-х и 11-х классов получат до 15 июня. Экзамены будут проходить в период с 3 до 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля (по всем учебным предметам). Это позволит провести приемную кампанию в вузы согласно намеченному календарному плану.

Родителей и школьников волновали вопросы обеспечения безопасности в пунктах проведения экзаменов.

Операторы информировали, что аттестационная кампания в 11-х классах будет организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. На входе у участников и организаторов будут измерять температуру, аудитории предварительно продезинфицируют. Проведение ЕГЭ по русскому языку, самого массового из всех выпускных экзаменов, разделят на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации
Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля
Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»
Студенты из Италии рассказали об обучении в Мининском университете
Студенты из Италии рассказали об обучении в Мининском университете
Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии Минпросвещения России
Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4 детских садов
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4
Башкирский государственный педуниверситет принял участие в волонтерской акции «Помогай в месяц май»
Башкирский государственный педуниверситет принял участие в
Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году
Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов
Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул»
Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных
Больше, чем болезнь. Лукашенко высказался о "составляющих" коронавируса
Больше, чем болезнь. Лукашенко высказался о "составляющих"
На Вислинской косе президента Польши встретили баннером «Деньги в грязь»
На Вислинской косе президента Польши встретили баннером «Деньги

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

Наибольшее число вопросов на горячую линию Минпросвещения России поступает от родителей и выпускников
В штабе ВВО продолжает работу горячая линия по вопросам призыва
Жители Москвы и Петербурга чаще других звонят на линию по борьбе с ИГ
В Московской области открылась горячая линия по вопросам отопления