Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку отходов

Влада Некрасова

Правительство РФ одобрило выделение 8,1 миллиарда рублей регионам РФ на обеспечение деятельности по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается на сайте кабмина.

"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 67 субъектов РФ в размере 8 101 814,2 тысяч рублей... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.