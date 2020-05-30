Правительство России сможет утверждать алфавиты коренных народов

Лидия Мартынова

Кабмин предлагают наделить полномочиями по утверждению алфавита, а также орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний в июне.

Действующее законодательство нашей страны гарантирует всем её народам — независимо от их численности — равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка. Россияне вправе свободно выбирать язык для общения, а права языков всех народов равны. Российская Федерация стремится поддерживать, развивать и сохранять их, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Но при этом в законодательстве Российской Федерации нет никакого порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов. Что естественным образом затрудняет их сохранение, изучение, а также обучение этим языкам людей и их использование в быту.

Чтобы устранить сложившийся правовой пробел, авторы законопроекта предлагают наделить Кабмин полномочиями по определению порядка утверждения алфавитов. А также правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. В пояснительной записке отмечается, что делать это будут с учётом экспертной оценки Российской академии наук.

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