Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
Сегодня, 18:21 Алексей Вольцев
Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.
Как отмечается в сообщении, три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Нижегородской области, Башкирии и Саратовской области. Общий объем инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей.
По материалам: ria.ru