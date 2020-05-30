Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон

Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон

Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается в сообщении, три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Нижегородской области, Башкирии и Саратовской области. Общий объем инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
В Курской области ураган повредил крыши более двух десятков домов
В Курской области ураган повредил крыши более двух десятков домов
Порошенко буду доставлять на допросы принудительно — генпрокурор Украины
Порошенко буду доставлять на допросы принудительно — генпрокурор
Минобороны отреагировало на заявление депутата Госдумы о смерти начальника ГРУ
Минобороны отреагировало на заявление депутата Госдумы о смерти
"Давайте не впадать в эйфорию": дирижер Турецкий призвал москвичей соблюдать график прогулок
"Давайте не впадать в эйфорию": дирижер Турецкий призвал москвичей
Ударит по ФРГ. Эксперт о споре Меркель и Трампа по "Северному потоку-2"
Ударит по ФРГ. Эксперт о споре Меркель и Трампа по "Северному
Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим COVID-19
Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим
Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска
Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска
В Нижегородской области стартует строительство образовательного комплекса на 4550 мест
В Нижегородской области стартует строительство образовательного
Колледжи в Амурской области создают девять новых мастерских
Колледжи в Амурской области создают девять новых мастерских

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7

Еще по теме

Набсовет ОЭЗ "Алабуга" одобрил пять новых проектов
В Татарстане совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил проекты на 5,4 млрд рублей
В Тюменской области заработал первый индустриальный парк
Правительство внесёт в Госдуму законопроект о налогообложении резидентов ОЭЗ