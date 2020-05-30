Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон

Алексей Вольцев

Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается в сообщении, три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Нижегородской области, Башкирии и Саратовской области. Общий объем инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей.