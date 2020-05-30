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Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей

Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заработал за прошлый год почти 2 миллиарда рублей, следует из опубликованных на сайте Мосгордумы сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Судя по данным, общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год составляет более 1,95 миллиарда рублей.

Среди объектов недвижимости в отчёте значится квартира в индивидуальной собственности площадью 269,5 кв. м, машино-место в индивидуальной собственности площадью 18,7 кв. м. Также во временном пользовании находится коттедж площадью 277,7 кв. м. Ещё одна квартира площадью 54 кв. м числится за дочерью Шапошникова.


Кроме того, председатель Мосгордумы владеет легковым автомобилем "Мерседес" Е350.


В 2018 году доход Шапошникова составил около 24,5 миллиона рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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