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Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государства

Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государстваФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства обратно свои вложения. Он прокомментировал «Вечерней Москве» сообщения о том, что ряд звезд российского шоу-бизнеса подали в ФНС документы с целью получения господдержки для своих компаний.

«Правильно сделали, что обратились. Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Все это можно проверить», — сказал Пригожин, отметив, что вложенные в казну средства дают ему право, как и другим публичным личностям, обратиться к государству и потребовать свои деньги.

«Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам», — пожаловался продюсер. Он добавил, что государство не доплачивает и за выступления на официальных мероприятиях, потому что они бесплатные.

Пригожин предложил представителям творческих профессий создать независимый фонд, который бы помогал артистам в кризисных ситуациях. «Но этот фонд должен быть непоколебимым, то есть никто не может транжирить бесцельно средства на свои потребности, деньги ни в коем случае не должны оседать в чьих-то карманах», — считает Пригожин.

Ранее продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. Его осудил певец Сергей Шнуров и посвятил ему матерное стихотворение.

Пригожин пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед его супругой. Позднее Шнуров подвел итоги спора словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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