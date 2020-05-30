Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государства
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства обратно свои вложения. Он прокомментировал «Вечерней Москве» сообщения о том, что ряд звезд российского шоу-бизнеса подали в ФНС документы с целью получения господдержки для своих компаний.
«Правильно сделали, что обратились. Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Все это можно проверить», — сказал Пригожин, отметив, что вложенные в казну средства дают ему право, как и другим публичным личностям, обратиться к государству и потребовать свои деньги.
«Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам», — пожаловался продюсер. Он добавил, что государство не доплачивает и за выступления на официальных мероприятиях, потому что они бесплатные.
Пригожин предложил представителям творческих профессий создать независимый фонд, который бы помогал артистам в кризисных ситуациях. «Но этот фонд должен быть непоколебимым, то есть никто не может транжирить бесцельно средства на свои потребности, деньги ни в коем случае не должны оседать в чьих-то карманах», — считает Пригожин.
Ранее продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. Его осудил певец Сергей Шнуров и посвятил ему матерное стихотворение.
Пригожин пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед его супругой. Позднее Шнуров подвел итоги спора словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант.