Пригожин заявил о праве артистов требовать помощи и призвал перестать считать его деньги

Вадим Карасев

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал артистов, обратившихся за помощью к государству, и напомнил, что они как налогоплательщики имеют на это полное право.

Он объяснил "Вечерней Москве", зачем сам решил поступить подобным образом:

"Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо".

Продюсер напомнил, что, как и многие артисты, работает в качестве индивидуального предпринимателя, исправно платит налоги и вправе просить помощи наравне с представителями других сфер бизнеса, пострадавших в период пандемии.

"И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам", - отметил Пригожин.

Он возмутился обсуждением его доходов в этом контексте.

И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживет, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница?

Ранее стало известно, что ряд российских звезд, в том числе Иосиф Пригожин, Дима Билан, Николай Басков, Тимати и другие обратились в ФНС в надежде получить выплаты как представители бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.