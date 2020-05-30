Пригожин заявил о праве артистов требовать помощи и призвал перестать считать его деньги
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал артистов, обратившихся за помощью к государству, и напомнил, что они как налогоплательщики имеют на это полное право.
Он объяснил "Вечерней Москве", зачем сам решил поступить подобным образом:
"Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо".
Продюсер напомнил, что, как и многие артисты, работает в качестве индивидуального предпринимателя, исправно платит налоги и вправе просить помощи наравне с представителями других сфер бизнеса, пострадавших в период пандемии.
"И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам", - отметил Пригожин.
Он возмутился обсуждением его доходов в этом контексте.
Ранее стало известно, что ряд российских звезд, в том числе Иосиф Пригожин, Дима Билан, Николай Басков, Тимати и другие обратились в ФНС в надежде получить выплаты как представители бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.