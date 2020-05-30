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Приставы арестовали за долги принтер и стол актера Жигунова

Приставы арестовали за долги принтер и стол актера Жигунова

Судебные приставы арестовали за долги имущество актера Сергея Жигунова, которое находилось в его московской квартире, в том числе технику и мебель.

Как сообщает "Стархит", ранее не погашенный вовремя кредит стал причиной ареста коттеджа артиста во Владимирской области. Однако его стоимость не покрыла весь объем долга, и приставы описали имущество в квартире Жигунова на Мосфильмовской улице.

Под арест попали гарнитур, компьютеры, принтер, стол и другие вещи. Жигунов, по информации издания, пытается оспорить решение суда. Свою позицию он аргументирует тем, что добровольно не пускал никого в жилище, а часть имущества ему не принадлежит. Следующее заседание по делу состоится 4 июня.

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По материалам: uposters.ru

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