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Профессор РАН рассказал, какие препараты эффективны при лечении коронавируса

Профессор РАН рассказал, какие препараты эффективны при лечении коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Перспективы в лечении COVID-19 имеют такие препараты как Ремдесивир и Фавипиравир, но говорить об эффективности тех или иных средств против коронавируса рано до завершения их клинических исследований. Об этом «Парламентской газете» сообщил профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского медицинского университета им. Евдокимова, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульминологии» Кирилл Зыков.

По его словам, препараты, воздействующие на иммунодефицит человека, активно применяли в самом начале эпидемии. «Они в итоге оказались не очень эффективными, как выяснилось, имеют большое количество побочных эффектов, поэтому пока здесь прорывных данных нет, — констатировал Зыков. — АнтиВИЧ препараты не продемонстрировали приемлемой эффективности. Много обсуждений идёт относительно противомалярийных препаратов. Несмотря на то, что в ряде исследований была показана их эффективность, имелись и побочные эффекты, поэтому самостоятельно их принимать нельзя, как в начале пытались делать многие пациенты».

Учёный отметил, что сейчас есть определённые перспективы у таких препаратов как Ремдесивир и Фавипиравир, но завершения их клинических исследований «рано говорить об эффективности тех или иных средств против коронавируса».

«Потому что эффективность проверки, эффективность на клеточных культурах, животных и даже эффективность по устранению самого вируса должна быть доказана в клинических исследованиях, — пояснил Зыков. — То есть надо быть уверенными, что лекарства повышают выживаемость больных, снижают смертность, уменьшает время пребывания в стационаре».

Он добавил, что то же самое относится к гипериммунной плазме, по поводу которой «тоже публикуются конфликтующие данные». «По применению этого метода лечения также требуются качественно организованные клинические исследования», — заключил профессор.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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