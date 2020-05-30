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Программа правительства и "воры в законе": чем в первую очередь займутся возвращающиеся в Раду нардепы

Программа правительства и "воры в законе": чем в первую очередь займутся возвращающиеся в Раду нардепы

Новая неделя в Верховной Раде будет посвящена «ворам в законе», программе правительства Дениса Шмыгаля и новым законам про выборы. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Депутаты уже определились, что в понедельник, 1 июня, состоится согласительный совет лидеров фракций. В зале под куполом парламентарии соберутся во вторник, 2 июня. Начать работу предложено с рассмотрения программы Кабинета министров.

Новое правительство, пришедшее в начале марта, пока работает без утвержденной программы. Тот документ, который Кабмин подал на согласование в апреле, депутатам не понравился. «Программу отправим на доработку. По закону правительство должно внести доработанный вариант и парламент рассмотрит его в течение 15 дней», — полагает Кравчук.

После этого Верховная Рада вернется к законопроекту, принятому в первом чтении в декабре 2019 года. Проект дает определение преступных сообществ, «воров в законе», предлагает методы борьбы с организованной преступностью.

Кроме того, в преддверии местных выборов в октябре 2020 года, депутатам предстоит проголосовать за изменения в избирательное законодательство. Внедрить голосование по партийным спискам предлагается не только в тех городах, где 90 тыс. избирателей, но и в небольших населенных пунктах с 15 тысячами взрослых жителей. Кроме того, предлагается вчетверо уменьшить залог за участие в выборах.

Напомним, в Раде обнаружили новых заразившихся коронавирусной инфекцией, потому было решено прервать работу парламента до 2 июня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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