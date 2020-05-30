Путин обсудил с Совбезом вопросы туризма в связи с открытием границ других стран

Лидия Мартынова

Президент России предложил членам Совета Безопасности обсудить вопросы открытия границ странами, заинтересованными в туризме. Владимир Путин считает важным проработать позицию России в этом направлении с учетом текущей эпидемиологической обстановки в стране.

В РОССИИ ВИДЯТ, КАК МЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

На совещании членов Совбеза В. Путин поднял вопрос о том, что «во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции».

Как отметил президент России, «понятно», что в первую очередь это делают страны, «экономика которых сильно зависит от туристической отрасли». Однако Путин обратил внимание, что в некоторых государствах, где уже успели заявить об улучшении ситуации и сняли определенные ограничения, снова возвращаются к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В этой связи он заявил о необходимости вместе «с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению».

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Глава государства акцентировал внимание на том, что границы многих стран по-прежнему закрыты по причине ограничений из-за пандемии, и поэтому многие россияне, которые хотели бы вернуться домой, «застряли за границей».

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что сейчас за рубежом остается более 25 тыс. наших сограждан. С 18 марта уже вывезено более 240 тыс. человек. По словам Лаврова, сейчас запланировано около десяти рейсов на ближайшие несколько дней, и «каждый раз решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки у нас в стране».

УЧТУТ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Комментируя слова Лаврова, Путин призвал более внимательно отнестись к тому, что «будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас».

«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии. Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», - подчеркнул президент.

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал ситуации с открытием границ во многих странах мира.