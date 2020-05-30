Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию

Влада Некрасова

Рабочая группа по поправке в Конституцию обсудит на заседании в субботу готовность регионов к проведению общероссийского голосования, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее сообщалось, что заседание пройдёт 30 мая в Общественной палате в очно-заочном формате.

"Во-первых, мы давно не собирались. Мы общаемся в режиме онлайн: по телефону, по скайпу. Но тем не менее, нам нужно все-таки обменяться впечатлениями, что происходит в регионах, как формируется корпус наблюдателей, насколько регионы и ЦИК, мы все, общество, готовы. Собственно говоря, обсудить нашу дальнейшую работу, что происходило, как, может быть, уже какие-то нормы получили практическую обкатку из поправок в конституцию. В общем, обсудим, поговорим, сверим часы", - сказал Крашенинников.