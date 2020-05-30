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Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка

В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.

В частности, как сообщает CNN, во время одной из встреч Флинн просит от России «зеркального ответа» на действия бывшего американского президента Барака Обамы, вводившего санкции, и не предпринимать жестких мер. При этом он обещает, что после прихода к власти Трампа, Москва и Вашингтон будут обсуждать улучшение отношений.

Кроме того, Флинн и Кисляк обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и роль двух стран. Также российский посол затронул тему урегулирования конфликта в Сирии.

Помощник Трампа и посол общались еще несколько раз, обсуждалась возможность организации переговоров (видеосвязь) президентов двух стран, а также прибытие делегации США в Астану.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 27 мая стало известно, что уходящий с поста «управляющего директора» Национальной разведки Ричард Гренелл снял шифр секретности с дополнительного количества документов по делу расследования связей окружения Трампа с Россией в период избирательной президентской кампании 2016 года.

Среди рассекреченных документов — стенограммы прослушек телефонных разговоров будущего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и российского посла Сергея Кисляка, аккредитованного в Вашингтоне в 2016 и 2017 годах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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