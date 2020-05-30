Разбой в Красноярске: Преступники расстреляли инкассаторов — видео

Лидия Мартынова

В Красноярске утром 30 мая было совершено вооруженное нападение на машину инкассаторов, в результате ранения получили два человека.

В главном управлении МВД по Красноярскому краю сообщили, что инцидент произошел в 08:12 (04:12 мск) в Кировском районе города на улице Щорса, рядом с офисом Сбербанка.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленники напали с длинноствольным оружием, после чего скрылись с захваченной инкассаторской сумкой.





Пострадавшие инкассаторы госпитализированы. Подозреваемые скрылись, предположительно на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover. С чего в полиции так решили не очень понятно — на кадрах видно как преступники уезжают на автомобиле больше похожем на «Жигули».

Как сообщили в региональном управлении МВД, действиями сотрудников полиции на месте руководит начальник Главного управления МВД России по краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Ориентировки переданы на все посты и в ближайшие районы края.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план, направленный на задержание злоумышленников», — говорится в сообщении.

В местных СМИ отмечают, что инкассаторы были в бронежилетах, однако это не спасло их от ранений. О том, сколько денег было похищено злоумышленниками не сообщается.

В полиции просят помощи у жителей города. Всех, кому что-либо известно о происшествии либо о лицах, причастных к совершению данного нападения, просят сообщить информацию в ОВД по тел. 02 или 227−19−95.