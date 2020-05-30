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Ребека Брюзехофф: что мы знаем о 13-летней трансгендерной активистке, которая пытается изменить мир

Ребека Брюзехофф: что мы знаем о 13-летней трансгендерной активистке, которая пытается изменить мир

Пять лет назад Ребека Брюзехофф начала осуществлять трансгендерный переход: родившись мальчиком, которого родители назвали Беном, она в совсем маленьком возрасте поняла, что не отождествляет себя с мужским полом. Преодолев психологические трудности и разобравшись в себе с помощью специалистов, она начала идентифицировать себя с женским полом и теперь известна как одна из самых юных трансгендерных активисток. Впрочем, сама Ребека считает, что пол — это далеко не самое интересное в ее личности, куда важнее — ее миссия и послание, которое она хочет донести до общества. Как благодаря своей деятельности Ребека надеется изменить мир к лучшему, рассказываем в нашем материале.

Биография и семья

Ребека Брюзехофф родилась в 2007 году в семье писательницы Джейми и лютеранского пастора Кристофера: при рождении ей, учитывая биологический мужской пол, дали имя Бен.

Ребека очень рано поняла, что заперта в чужом теле, и тяготела к "типично женским" вещам: любимым цветом был розовый, ребенку нравилось красить ногти и наряжаться в старые танцевальные костюмы своей мамы. Родители не возражали и говорили, что любые цвета — для всех, так же как и одежда. Они считали, что сын может быть таким мальчиком, каким ему хочется, но они не осознавали, что он не чувствует себя мальчиком.


Бен Брюзехофф

Понять это родители Ребеки смогли с ее помощью, когда после периода депрессии она сформулировала для себя свою гендерную идентичность:

Когда я родилась, все думали, что я мальчик, но я просто знала, что я девочка. Я всегда чувствовала себя другой. Когда мне было около семи или восьми лет, я испытывала чувства тревоги и депрессии, которые не были нормальными для ребенка моего возраста. Я работала с мамой и специалистом по гендерной медицине, и мы выяснили, что я могу быть трансгендером. Как только я услышала слово "трансгендер" и узнала, что оно означает, в моей голове что-то щелкнуло. Я подумала: "Так вот кто я такая", и все связалось воедино,

— рассказывает Ребека.


Ребека Брюзехофф

Пока Ребека не поняла, кто она есть, у нее даже были мысли о суициде, но родители вовремя сориентировались.

Мы наблюдали, как депрессия брала над ней верх. У нас был ребенок, который в семилетнем возрасте хотел покончить с собой, выпрыгнув из окна. Мы никогда в жизни не были так напуганы,

— вспоминает ее мама Джейми.


В восемь лет состоялся переход Ребеки: она сменила имя и начала проходить гормонотерапию — ей сделали уже две операции по установке гормоноблокирующего имплантата в руку, чтобы замедлить половое созревание. Джейми говорит, что решение о полном переходе будет принимать сама Ребека, когда ей исполнится 18 лет.


После своего перехода Ребека в течение года училась на дому, а потом перешла в другую школу уже как девочка. После того, как она вернулась в школу, окружающие начали узнавать о ее ситуации. По словам Джейми, реакция публики была на удивление позитивной.


Ребека Брюзехофф с мамой Джейми

Члены семьи Ребеки всегда были ее самыми яростными защитниками. Ее мама с самого начала публично делилась опытом воспитания своего ребенка, которого изначально они с мужем определили как гендерно-неконформного. У Ребеки есть два младших брата, которые очень ее любят и ценят. Джейми знает, что ее дочь столкнется с трудностями, когда вырастет, но считает, что трансгендерный переход был лучшим решением:

Возможно, это не самый легкий путь, но лучше так, чем пытаться жить жизнью того, кем ты не являешься,

— говорит Джейми.


Ребека Брюзехофф с родителями и братьями
Ребека Брюзехофф с братьями

Общественная деятельность и публичные выступления

В 2017 году Ребека вместе со своей мамой приняла участие в митинге в городе Джерси-Сити, после того как администрация президента США Дональда Трампа отменила руководящие принципы, введенные при Бараке Обаме для школьников-трансгендеров (раньше трансгендеры могли пользоваться туалетами в школах, руководствуясь своей гендерной идентичностью, а не биологическим полом). Она выступила перед 200 людьми и сказала что трансгендерные дети, такие как она, заслуживают поддержки и имеют право на безопасность в школах.


Но по-настоящему она привлекла к себе общественное внимание, когда ее мама опубликовала ее снимок с табличкой, на которой было написано "Я страшный трансгендерный человек, о котором вас предупреждали СМИ". Это фото разлетелось по сети и стало вирусным.


Ребека все активнее стала выступать публично. Она тесно сотрудничает с Garden State Equality, крупнейшей ЛГБТ-организацией штата Нью-Джерси, и борется за права трансгендерных и небинарных детей (таких, которые не отождествляют себя с мужским или женским полом). Но, несмотря на то что Ребека является положительным примером для других детей-трансгендеров и тех, кто в настоящее время думает о своем переходе, она хочет напомнить людям, что ее пол — это не единственный аспект ее личности.

Для меня очень важно делиться своей историей, потому что у многих детей, таких как я, нет поддержки в их домах, сообществах или церквях. Я хочу, чтобы в таких людях, как я, они видели образец для подражания и символ надежды. Я могу научить людей, что дети-трансгендеры такие же, как и другие дети. Я часто говорю, что мой пол — это наименее интересный факт обо мне. У меня полно других вещей, которыми я занимаюсь и которые люблю,

— считает Ребека.


В июне 2018 года Ребека вместе со своей мамой выступала перед более чем 31 тысячей старшеклассников и взрослых на молодежном собрании Евангелической лютеранской церкви в Хьюстоне. Она стала первым открытым трансгендером, выступившим на этом собрании, и поделилась своим посланием, суть которого заключалась в том, что молодежи не нужно ждать взросления, чтобы что-то изменить.

В декабре того же года Ребека дала показания перед Законодательным собранием штата Нью-Джерси в поддержку законопроекта, который потребует от школ в Нью-Джерси включать в программу школьных предметов достижения и вклад представителей ЛГБТ-сообщества. Этот законопроект был принят Сенатом и Ассамблеей в 2018 году, а губернатор подписал закон в 2019 году. Он должен вступить в силу в 2020—2021 учебном году.


В феврале 2019 года Ребека опубликовала свою первую статью в журнале Philadelphia Inquirer. Она писала о том, почему закон Барбры Саперштайн, трансгендерной активистки штата Нью-Джерси, был важен для таких детей, как она. Когда он вступит в силу, он позволит ей изменить гендерное обозначение в свидетельстве о рождении в соответствии с тем, кем она себя считает (Саперштайн предлагала изменить строчку о поле в свидетельстве о рождении, убрав устаревшее требование "подтверждение операции" и добавив третий вариант пола X, которым бы определялись небинарные дети и трансгендеры).


Ребека считает, что общество не должно навязывать людям стереотипы и определять, кем они должны быть.

Я думаю, что определенно есть сила в том, чтобы не позволять миру говорить мне или кому-то еще, кем мы должны быть, как мы должны вести себя или как нам стоит одеваться, кого мы должны любить, как мы должны жить. Это не в их власти. Это зависит от каждого из нас. Каждый из нас должен выбрать свой собственный путь. Мы сами выбираем, как мы хотим явиться в этот мир и какое влияние мы собираемся на него оказать. Большое или маленькое, хорошее или плохое — это зависит только от нас,

— говорит она.


За несколько лет публичных выступлений Ребека, по ее признанию, изменилась.

Я определенно стала более комфортно себя чувствовать на сцене и во время своих выступлений перед людьми, хотя по-прежнему сильно нервничаю. Особенно в те минуты, которые предшествуют выходу на сцену. Я стала увереннее в использовании своего голоса и больше не полагаюсь на свою маму или людей вокруг меня, чтобы они сделали это за меня,

— отмечает Ребека.


Социальные сети

Свои социальные сети Ребека активно использует для своей общественной работы, особенно сейчас, во время пандемии коронавируса, когда все массовые мероприятия запрещены. В инстаграме, где у нее больше 17 тысяч подписчиков, и в фейсбуке, где на нее подписано более пяти тысяч человек, она регулярно проводит прямые эфиры и читает младшим школьникам инклюзивные книги о ЛГБТ-сообществе.


В прошлом месяце Ребека отметилась еще одним большим достижением — ее назвали чемпионом проекта The GenderCool Project, молодежной организации, в которой рассказывают о трансгендерных или небинарных детях.

Критика

Занимаясь общественной деятельностью, Ребека, конечно, часто сталкивается с критикой. И хотя противостоять взрослым, которые выступают против ее убеждений, сложно и порой даже страшно, она старается реагировать на это спокойно.

Мы действительно получаем много хейтерских комментариев, особенно в социальных сетях. Просто нужно знать, что в конце концов все будет хорошо. Не все согласятся с вами, не все поддержат вас, но найдутся и те, кто будет с вами заодно. Как только вы найдете таких людей, вы сможете полностью принять себя и быть тем, кем вы хотите быть, кем вы должны были быть,

— считает она.


Несмотря на то что Ребека больше всего на свете хотела бы, чтобы все люди пришли к взаимопониманию, она знает, что быть "первопроходцем" значит, что ты не сможешь изменить взгляды всех людей.

Моя мама взаимодействует с людьми, которые ничего в этом не понимают. Мы стараемся просвещать их, но если такие люди действительно застряли в своих убеждениях и нет надежды на то, что они изменятся, их следует просто игнорировать. Ищите позитив в любой ситуации. Знайте, что есть другие люди, которые борются за вас и делают так, чтобы ваш голос был услышан. И тогда в будущем все обязательно станет лучше,

— говорит Ребека.


Я хочу, чтобы взрослые знали, что дети могут сделать то же самое, что и они, а может быть, даже больше. Мы больше склонны к тому, чтобы мыслить нестандартно, и не считаем проблемы слишком большими или слишком трудными для решения. Мы просто начинаем работать над их решением,

— отмечает она.

Вселенная Marvel, хобби и увлечения

В 2019 году Ребека стала героиней вселенной Marvel в рамках проекта Marvel Hero Project. Это серия комиксов о молодых героях, которые внесли значимые и позитивные изменения в различные сообщества, посвятив свою жизнь самоотверженным и добрым поступкам. Ребека считает, что все трансгендерные дети — уже герои, и она очень рада олицетворять их собой во вселенной Marvel.


В то время когда Ребека не занята изменением мира в лучшую сторону, она смотрит кулинарные шоу и любит готовить сама, встречается с друзьями и ходит в походы с семьей в своем родном штате Нью-Джерси и его округе.


Она любит танцевать балет и чечетку, играет на кларнете, состоит в команде по хоккею на траве и обожает мюзиклы.

В будущем Ребека хочет стать писательницей, но от своей основной миссии отказываться не собирается.

Когда я вырасту, я действительно хочу быть писательницей, потому что я люблю писать. Я хочу написать историю о своем опыте перехода, чтобы рассказать об этом как можно большему количеству людей,

— делится она.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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