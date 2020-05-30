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Рики Мартин выпустил мини-альбом Pausa

Рики Мартин выпустил мини-альбом Pausa
Пуэрто-риканский поп-певец Рики Мартин представил в Сети новый мини-альбом Pausa. Это первый релиз после выхода его десятого студийника "A quien quiera escuchar" в 2015 году (пластинка получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший латинский поп-альбом).

По информации Billboard, первоначально Мартин хотел выпустить другой альбом, в котором были бы представлены зажигательные песни, но передумал.


"Я люблю вечеринки, но сейчас не время для этого. Мы должны были изменить концепцию, и я создал два отдельных сборника. Pausa более расслабленный. Надеюсь, в сентябре мы представим второй под названием Play. В нем будет позитивная музыка", — объяснил он.

В записи альбома, в который вошло шесть лирических композиций, приняли участие: Стинг, Карла Моррисон, Педро Капо, Диего Эль Сигала, а также рэпер Residente (Рене Хуан Перес Йоглар) и певец Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио).


представил клип на песню "Tiburones", на написание которой Мартина вдохновило восстание в Пуэрто-Рико (произошло в 2019 году).
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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