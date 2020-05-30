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Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии

Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии

Депутат Госдумы 10-кратная чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила деятелей культуры и представителей бизнеса, которые жалуются на падение доходов во время пандемии коронавируса.

Свое мнение на этот счет легендарная фигуристка высказала 30 мая в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного, несчастного малого и среднего бизнеса и культуры», — заявила Роднина.

Вероятно, ее возмущение было спровоцировано недавним заявлением, которое сделал продюсер Иосиф Пригожин. В комментарии изданию «Вечерняя Москва» он рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.

По его словам, артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства поддержки.

Напомним, что Ирина Роднина в декабре 2007 года была избрана депутатом Государственной думы по списку «Единой России» от Омской области. Также она является членом Совета при президенте России по физической культуре и спорту.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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