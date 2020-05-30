Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска
В России отправлять своих жителей в отпуска первыми начнут те регины, в которых эпидемиологическая ситуация будет признана благополучной.
Такое заявление 30 мая в эфире телеканала «Россия 1» сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, также необходимо оценить ситуацию с коронавирусной инфекцией в тех местах, где россияне привыкли отдыхать.
Она отметила, что жители Москвы пока смогут отдыхать в своем субъекте, добавив, что многие отдыхают в своей полосе с удовольствием.
Как сообщало ИА Newstes, 25 мая Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. При этом глава ведомства подчеркнула, что поездки за рубеж остаются для россиян крайне нежелательными.