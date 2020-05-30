Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска

Лидия Мартынова

В России отправлять своих жителей в отпуска первыми начнут те регины, в которых эпидемиологическая ситуация будет признана благополучной.

Такое заявление 30 мая в эфире телеканала «Россия 1» сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, также необходимо оценить ситуацию с коронавирусной инфекцией в тех местах, где россияне привыкли отдыхать.

«Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то», — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Она отметила, что жители Москвы пока смогут отдыхать в своем субъекте, добавив, что многие отдыхают в своей полосе с удовольствием.

«Это тоже хорошая возможность», — считает глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА Newstes, 25 мая Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. При этом глава ведомства подчеркнула, что поездки за рубеж остаются для россиян крайне нежелательными.