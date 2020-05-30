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Роспотребнадзор в регионах решит, откуда приезжать туристам

Роспотребнадзор в регионах решит, откуда приезжать туристам

Территориальные органы Роспотребнадзора смогут в течение всего 2020 года вводить режим обязательного 14-дневного карантина для приезжающих из «неблагополучных» регионов, в том числе с помещением в изолятор (обсерватор). Это следует из санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

27 мая на портале государственных правовых актов было опубликовано 14-страничное постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В тексте правил, которые действуют до 1 января 2021 года, перечислены «противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19». Они организуются «территориальными органами Роспотребнадзора с участием уполномоченных органов власти субъектов Российской Федерации».

Так, территориальные органы Роспотребнадзора «и иные органы государственной власти в соответствии с их компетенцией» будут организовывать мероприятия по уточнению «перечня рейсов, прибывающих из неблагополучных регионов с COVID-19». Для таких рейсов будет организован тепловизионный контроль и анкетирование пассажиров. Речь, судя по контексту документа, идет именно о внутрироссийских рейсах.

Более важно, что в новых правилах указано, что «лица, прибывшие из неблагополучных по COVID-19 регионов, изолируются в домашних условиях (при наличии условий) в течение календарных дней со дня прибытия». Прибывшие лица могут быть изолированы на дому или помещены в изолятор (обсерватор) по эпидемическим показаниям, по решениям главных государственных санитарных врачей субъектов РФ или главных государственных санитарных врачей федеральных органов исполнительной власти».

Фактически, новыми правилами территориальным органам Роспотребнадзора и главным санитарным врачам дается право не введение режима «изоляции» региона от приезжающих из неблагополучных регионов в течение всего 2020 года (срок действия правил – до 1 января 2021 года).

Предположительно, сам список «неблагополучных регионов» также будет формироваться Роспотребнадзором региона вместе с «иными органами госвласти».

Очевидно, что применение регионами на практике принципа «сегрегации» приезжающих по принципу «неблагополучности» их домашних регионов по ситуации с COVID-19 отсечет на длительный период от поездок в регионы прежде всего жителей Москвы и области – то есть наиболее мобильную и платежеспособную аудиторию.

Требование обязательного карантина и перспектива попадания в обсерватор оттолкнет практически всех туристов, собирающихся в регионы с деловыми или туристическими целями. Остается надеяться, что регионы не будут применять эту практику – иначе сам план «подъема внутреннего туризма» в стране будет попросту нереализуем.

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По материалам: atorus.ru

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