Россия планирует расширить базы в Сирии

Анастасия Иванова

Президент Владимир Путин поручил МИД и Минобороны провести переговоры с представителями Сирии о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство. По достижении договоренности с сирийской стороной ведомства должны подписать его от имени России.

"Для стабильности региона"

По словам эксперта в области международных отношений Александра Ионова, Россия должна сохранить военный контингент в Арабской Республике для поддержания стабильности на Ближнем Востоке.