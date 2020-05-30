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Россиян познакомят с жизнью мусульман-миллениалов и научат секретам диско

Россиян познакомят с жизнью мусульман-миллениалов и научат секретам дискоКадр: сериал «Рами»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет второй сезон сериала «Рами». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Продолжение проекта 2019-го, включенного многими критиками в списки лучших сериалов года, «Рами» целиком и полностью строится на личности своего создателя и главной звезды, американского комика египетского происхождения Рами Юссефа. Автор транслирует мироощущение современного американского мусульманина, принадлежащего к поколению миллениалов — эта точка зрения позволяет ему шутить обо всем в диапазоне от 11 сентября до Рамадана и Ар Келли. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть доступную в подписке «Сериалы AMEDIATEKA» новинку 30 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает занятия по программе «Диско-тайм» для детей от трех до восьми лет в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — серию познавательных мультфильмов «Уроки тетушки Совы».

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом клафути с вишней. Позже, в 16:00, — сериал «Счастье на тарелке», соединяющий в себе путешествия, кулинарию и красоты природы.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть документальную ленту «Пролетая над Альпами» о путешествии двух друзей на параплане из Словении в Монако. По пути они поднимаются на самые высокие вершины каждой из семи стран, над которыми они пролетают. В 21:00 — якутская сказка «Хвастливая лягушка». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть второй сезон «Рами».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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