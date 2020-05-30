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Россиян предупреждают о возможности одновременно заразиться гриппом и коронавирусом

Россиян предупреждают о возможности одновременно заразиться гриппом и коронавирусом

Как следует из недавно появившихся данных, существует возможность одновременно заболеть коронавирусом и гриппом. Заражение может произойти практически одновременно. Такое предупреждение сделано главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эпизоде фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина». Такое сообщение сделано ТАСС.

Попова сообщает о возможности выделения обоих вирусов одним больным. Такие открытия были сделаны китайскими исследователи. Зарегистрировано это и исследователями в других странах.

В связи с этим российским ученым необходимо решить задачу по обеспечению защиты людей с наступлением осени. Из-за таких рисков, подчеркнула Попова, нужно принять меры для проведения вакцинации против сезонного гриппа.

Заведующим отделением Волынской больницы управляющим делами президента Андреем Наговицыным 26 мая сделано сообщение о том, для коронавируса характерен более длительный инкубационный период по сравнению со свиным гриппом. К тому же новый вирус в течение длительного времени сохраняется во внешней среде.

По мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней Саратовского медуниверситета Андрея Шульдякова, особенностью нового коронавируса является его опасность, превышающая существовавшую у H1N1 (вирус свиного гриппа), вызвавшего пандемию 2009 года

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По материалам: u-f.ru

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